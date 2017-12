Unmut über Gehweg-Ausbau

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Im Juli hatte die Gemeindevertretung eine Prioritätenliste für den Gehweg-Ausbau beschlossen. Jetzt, wo die Umsetzung der ersten Maßnahme in der Prager Straße konkret wird, fordern Anwohner eine Anpassung der Ausbaubeiträge, wie sich in der Gemeindevertretersitzung am Donnerstag zeigte.

Viele Anlieger der Prager Straße fühlen sich bei der Planung des Gehwegs, der zwischen Kieferndamm und Potsdamer Straße ausgebaut werden soll, von der Gemeinde übergangen. Ihre ablehnende Haltung bringen sie mit inzwischen zwei Unterschriftenlisten zum Ausdruck. Die erste hatte ein Anwohner im Umweltausschuss vor zwei Wochen an Bürgermeister Ralf Steinbrück ausgehändigt, die zweite derselbe Mann am Donnerstag in der Gemeindevertretersitzung. Die Kritik fasste er in der Einwohnerfragestunde so zusammen: Man finde die Kostenverteilung von 70 Prozent Ausbaubeiträgen für die Anwohner und 30 Prozent für die Gemeinde ungerecht, da dieser Weg in erster Linie der Grundschule zugute komme. "Es ist nicht zu verstehen, warum wir die Hauptlast tragen sollen. Hier muss die Gemeinde nachbessern", sagte der Mann. Er ergänzte noch, dass viele Anwohner in der Anliegerversammlung zum Thema im November von den Kosten überrascht wurden.

Als die Gemeindevertreter dann gut zwei Stunden später über die Ausbauvariante und die Bestätigung der Vorplanung entscheiden sollten, wurde lebhaft diskutiert. "Wie gehen wir jetzt mit dem Anliegervotum um?", fragte Margit Meyer (BBS/UBS). Fraktionskollege Philip Zeschmann schlug sich auf die Seite der Anwohner. "Wir haben beim Beschluss der Gehwegliste dezidiert festgelegt, dass hier eine Verbindung zwischen der Bürgelschule und dem Kieferndamm geschaffen werden soll. Das ist ganz klar ein gemeindliches Anliegen", sagte Zeschmann. Man müsse verbindliche Regelungen für solche Fälle treffen, um nicht immer dem Anwohnerprotest ausgesetzt zu sein. Er spielte damit auf die Straßenbaubeitragssatzung an, in der die Kostenverteilung 70 zu 30 zu Lasten der Anwohner geregelt ist.

Nach aktuellem Planungsstand lägen die beitragsfähigen Kosten für den Gehwegbau im kommenden Jahr bei etwa 200 000 Euro, auf die Anlieger kämen etwa 140 000 Euro zu - gerechnet ohne Zufahrten. "Aber wir entscheiden hier heute auch nicht über die Kosten, sondern über das Bauprogramm", sagte Steinbrück. Also über die Art des Ausbaus. "Wir bauen hier einen Gehweg, der auch den Anwohnern zugute kommt. Wir können nicht anfangen, bei jedem Gehweg zu zählen, von welchen Gruppen er wie oft genutzt wird. Ein Verteilungsschlüssel nach diesem Prinzip funktioniert nicht", sagte er.

Andreas Bachhoffer (CDU) erklärte, dass die Gemeinde in jedem Fall angemotzt werde. "Bauen wir Gehwege, ist es falsch, bauen wir keine, auch. Die Bürger kommen nur bei Themen, bei denen es um ihr Geld geht, für alles andere interessieren sie sich nicht", sagte er. Zu diesem Zeitpunkt war der Beschwerdeführer aus der Prager Straße auch schon nicht mehr da. Bachhoffer betonte, dass er als Gemeindevertreter auch an das Gemeinwohl denken müsse. Artur Pech (Linke) erinnerte daran, dass in der Vergangenheit auch schon Gehwege nicht gemacht wurden, wenn es die Anwohner nicht wollten. Am Ende stimmten zwölf Vertreter für und vier gegen die Vorlage, die einen Ausbau mit Mosaikpflaster und wassergebundener Decke vorsieht.

Beschlossen wurden auch diese Projekte für 2018: Der Ausbau der Rehfelder Straße mit Pflaster und Ausweichstellen; der Ausbau der Tasdorfer Straße mit Asphaltdecke ohne Verkehrsberuhigung und der des Amselhains, ebenfalls mit Asphalt ohne Verkehrsberuhigung.