Zwei Engel aus Ghana

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Der achtjährige Islam ist voll bei der Sache. Einzelne Baumscheiben nagelt der Junge aus Tschetschenien zu einem Schneemann zusammen. Der Fürstenwalder Lukas Schulz steht ihm helfend zur Seite. Einige Meter weiter hilft Magdalene Haase der sechsjährigen Celina beim Basteln mit der Klebepistole. Vogelkästen bauen und weihnachtlicher Kartoffeldruck - 120 Stoffbeutel hatte ein Flüchtling aus Afghanistan extra dafür genäht - waren weitere Angebote für die heimatlosen Jungen und Mädchen. In der Geschenke-Werkstatt im Keller des Fürstenwalder Flüchtlingsheims "Haus Hoffnung" wurde am Sonnabend genagelt, geklebt und gedruckt. "Die fertigen Sachen können die Kinder als Weihnachtsgeschenke mitnehmen", sagte Heimleiterin Doreen Mernitz. Gemeinsam mit ihrem Team, vielen Ehrenamtlern und Sponsoren wurde zur Einstimmung auf Weihnachten im Tränkeweg ein "glanzvolles Fest" organisiert. Der Stadtforst Fürstenwalde hatte dafür einen stattlichen Baum spendiert. Eine ortsansässige Dienstleistungsfirma schenkte der Diakonie, die Träger der Einrichtung ist, eine Zuckerwattemaschine. Princess (9) und Blessy (8) aus Ghana hatten goldene Flügel angelegt und überraschten als Engel die Kinder mit Geschenken. Für die musikalische Umrahmung sorgte Bodo Schömann aus Müllrose. In einem Zelt konnte man Fotos mit dem Weihnachtsmann Hannes Vierus machen. Die Fürstenwalder Jugendfeuerwehr überwachte die Feuerschale, an der sich die Gäste aufwärmen konnten. Eingeladen waren Nachbarn und Institutionen mit regelmäßigem Kontakt zur Einrichtung. Auch Landrat Rolf Lindemann schaute vorbei und freute sich über die besinnliche Atmosphäre. Das Fest wurde durch das Bundes-Förderprogramm "500-Land-Initiative" finanziell unterstützt.

Seit August 2014 betreibt die Diakonie das Haus Hoffnung II mit 183 Plätzen für Flüchtlinge. Zurzeit leben dort 160 Bewohner aus zehn Ländern.