HCA-Männer gewinnen knapp

Carola Voigt

Schwedt/Angermünde (moz) Die Landesliga-Handballer des HC Angermünde konnten beim FK Hansa Wittstock hauchdünn mit 21:20 gewinnen. Zur Pause stand es 12:10 aus Sicht der Uckermärker. In der Tabelle stehen nun die Kontrahenten gleichauf - beide haben 13:7 Punkte, so wie auch Blau-Weiß Perleberg. Im letzten Spiel vor der Winterpause empfangen die Angermünder am Sonnabend um 18 Uhr den Tabellenletzten Finowfurter SV (3:15 Punkte).

Die zweite Männermannschaft (Kreisliga) des HCA unterlag beim SV Eichstädt mit 25:36. Kreisliga-Heimspiele bestritten die weibliche und männliche D-Jugend. Die Mädchen fuhren einen 26:7-Sieg gegen den SV Stahl Finow ein und die Jungen quittierten eine 17:23-Niederlage gegen den HSV Oberhavel.

Für die SSV PCK Schwedt waren zwei Teams im Einsatz. In der Oberliga verbuchte die weibliche B-Jugend einen 21:13-Sieg beim Tabellenletzten und punktlosen Finowfurter SV. Die SSV-Mädels von Trainerin Silvia Lehmann rangieren momentan auf Platz 4, müssen am Sonnabend aber noch zum ungeschlagenen Spitzenreiter Frankfurter HC reisen.

Die Ü-40-Kreisliga-Herren der SSV konnten den Finowfurter SV mit 25:24 bezwingen und überwintern auf Platz 2. Für sie geht es erst am 13. Januar weiter - im Uckermark-Derby bei Berolina Lychen.