(Vorausmeldung) CDU-Vorstand berät über Linie für erstes Gespräch mit SPD

Berlin (dpa) Die CDU will ihre Linie für das erste Treffen über eine mögliche neue große Koalition mit der SPD abstecken. Dazu kommt der CDU-Vorstand um Kanzlerin Angela Merkel am Sonntagabend (19.00 Uhr) in Berlin zusammen, nachdem der SPD-Parteitag Ja zu ergebnisoffenen Gesprächen für eine Regierungsbildung gesagt hat. Am Montag wollen Präsidium und Vorstand der CDU weiter über die Positionierung dafür beraten. Am kommenden Mittwochabend wollen sich dann die Spitzen von CDU, CSU und SPD zum Ausloten von Gemeinsamkeiten treffen. Förmliche Sondierungsverhandlungen könnten Anfang Januar starten. Führende Unionspolitiker hatten die SPD vor überzogenen Forderungen gewarnt.