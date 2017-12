Pokalauslosung noch vor Weihnachten

Michel Rieckmann

Fürstenwalde (MOZ) Der Fußball Landesverband Brandenburg und die AOK Nordost haben sich doch noch für einen Termin der Auslosung im AOK-Landespokal Brandenburg in diesem Jahr einigen können. Die Halbfinalpartien werden kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember um 11 Uhr, in der AOK-Zentrale in Teltow gezogen.

Mit im Rennen sind neben dem FSV Union Fürstenwalde die Regionalliga-Konkurrenten FC Energie Cottbus, SV Babelsberg 03 und der Brandenburgligist MSV 1919 Neuruppin.

Spieltermin für die Landespokal-Halbfinals ist der 24. März 2018.