Digitales Gold

Igor Steinle

Berlin (MOZ) Der Wert der virtuellen Währung Bitcoin ist seit Jahresbeginn um 1500 Prozent gestiegen. Erleben wir gerade die Morgendämmerung einer neuen Finanzordnung? Oder die größte Blase aller Zeiten?

Als sich vergangene Woche Anhänger der Internetwährung Bitcoin in einer Kneipe in der Berliner Graefestraße versammelten, war eine gewisse Grundzufriedenheit wahrzunehmen - Reichtum lag in der Luft. "Ich wäre schon mit zehn Prozent Rendite zufrieden gewesen", sagt ein Fahrradhändler im Ruhestand, der zu Jahresbeginn 30 000 Euro in Bitcoins investierte. Seitdem ist der Wert eines Bitcoins um rund 1500 Prozent auf zuletzt gut 12 000 Euro gestiegen. Dank des Booms ist der 65-Jährige nun ein wohlhabender Mann.

Seitdem die Schlagzeilen sich überbieten mit Meldungen über neureiche Bitcoin-Millionäre, über die Gipfelstürme der Währung, gefolgt von Abstürzen und immer wieder neuen Rekorden, fragt sich alle Welt: Was hat es auf sich mit Bitcoins? Ist es die Währung der Zukunft, als die sie von ihren Anhängern gepriesen wird? Oder haben wir es hier mit der gravierendsten Blase seit der Tulpenmanie im 17. Jahrhundert zu tun, als eine Tulpenzwiebel so viel kostete wie ein Haus?

Um diese Frage zu beantworten, muss man zunächst wissen, wie Bitcoins entstehen: Sie sind eine rein digitale Währung, auf Basis eines Algorithmus werden sie auf Tausenden von Computern digital errechnet. Die Anzahl an Bitcoins, die hergestellt werden kann, ist gedeckelt. Der letzte von maximal 21 Millionen Bitcoins wird erst in mehr als 100 Jahren errechnet werden. Weil die Daten in Rechenprozessen geschürft ("Mining") werden, vergleicht sie der US-Hedgefonds-Milliardär Michael Novogratz lieber mit einem Rohstoff: "Bitcoins sind eher Gold als Währung." Ihre Knappheit gepaart mit der aktuellen Niedrigzinspolitik in Europa und den USA lässt Anleger auf der ganzen Welt deswegen gerade verrückt werden.

Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele warnt die Investoren allerdings: "Bitcoin ist kein Geld, sondern ein Spekulationsobjekt." Die deutsche Finanzaufsicht Bafin mahnt, Anlegern drohe Totalverlust und US-Starökonom Joseph Stiglitz fordert sogar ein Verbot der Digitalwährung: "Sie erfüllt keinerlei Funktion", so der Nobelpreisträger. Denn anders als bei Aktien oder Rohstoffen, steckt hinter Bitcoins nichts als der Glaube der Anleger an die Wertsteigerung der Daten: "Es gibt nichts, das für Bitcoin spricht, außer der Hoffnung, dass man ihn an jemanden für mehr verkaufen kann, als man dafür bezahlt hat", sagt auch US-Investmentbanker John Bogle.

Dass gerade traditionelle Banker das neue Geld kritisieren, ist allerdings kein Wunder. Greift das Konzept des Bitcoins ja gerade ihre Rolle im Geldsystem an: Bitcoin ist die erste Währung, die sich der Kontrolle von Staaten und Banken entzieht. Entstanden ist sie auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise 2008. Ein Satoshi Nakamoto, von dem man nicht weiß, ob die Person tatsächlich existiert oder ob sich ein Kollektiv dahinter verbirgt, hat damals als Reaktion auf den Finanzkollaps das Bitcoin-System erfunden. Es sollte als freies und dezentrales Geldsystem eine Alternative darstellen zum zentralisierten Finanzsystem, das Regierungen auf der ganzen Welt zwang, Banken mit Milliarden Euro an Steuergeld zu retten.

Blockchain ("Blockkette"), die Technologie, die Nakamoto dafür entwickelt hat, gilt als genauso genial wie revolutionär: In miteinander verketteten Blöcken sind alle jemals getätigten Transaktionen verschlüsselt abgespeichert und öffentlich einsehbar. Da die Datenbank von mehreren tausend Rechnern gleichzeitig verwaltet wird, gilt sie als kaum manipulierbar und transparent. Einen zentralen Vermittler, der die Echtheit der Informationen bestätigt, braucht das Netzwerk nicht. Hierin liegt das disruptive Potenzial der Blockchain: Auf Mittelsmänner wie Banken ist das System nicht angewiesen.

Befürworter der Kryptowährungen sehen in ihr deswegen nichts anderes als die Zukunft des Weltwährungssystems. Sebastian Steger etwa, Analyst bei der Unternehmensberatung Roland Berger, geht davon aus, dass viele Zwischeninstanzen wie Wertpapierhändler auf lange Sicht "eliminiert" würden. Sogar IWF-Chefin Christine Lagarde hat kürzlich vorausgesagt, dass binnen 20 Jahren nationale Währungen von Kryptowährungen abgelöst werden könnten. Tatsächlich legt Bitcoin gerade einen beachtlichen Karriereschritt auf dem Weg vom Anarcho-Cyberprodukt in die etablierte Finanzbranche hin: Nicht nur ist die Kryptowährung bereits offizielles Zahlungsmittel in Japan, seit gestern werden Bitcoins auch auf der Chicagoer Handelsplattform CBOE mit "Future"-Terminkontrakten gehandelt. In einer Woche will auch der weltweit größte Börsenbetreiber CME folgen. Für große, institutionelle Investoren wie zum Beispiel Pensionsfonds werden Bitcoins so besser handelbar, weil man sich dann auch vor Kursabstürzen absichern kann. Das Ansehen wächst also, was auch ein wichtiger Grund für den jüngsten Wertzuwachs ist.

Allerdings ist damit natürlich noch immer nicht sichergestellt, dass es sich bei der aktuellen Preisexplosion um keine Blase handelt. Novogratz zum Beispiel, der selbst einen Kryptofonds betreibt, sieht im aktuellen Hype sogar "die größte Blase aller Zeiten". Bis sie platzt, könne allerdings noch eine Menge Geld verdient werden. Er erwartet Preissteigerungen auf bis zu 40 000 Dollar pro Bitcoin.

Insofern macht der Fahrradhändler aus dem Graefekiez alles richtig mit seinem Investment. Denn sein Bitcoin-Vermögen will er in ein paar Monaten, sobald er es nach einem Jahr steuerfrei verkaufen kann, loswerden. "Das habe ich meiner Frau versprochen."