MSV knackt Spitzenreiter

Gunnar Reblin

Neuruppin (RA) Der MSV hat das geschafft, was vorher keinem anderem Team in der Brandenburgliga gelungen war. Die Neuruppiner bezwangen den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter Ludwigsfelder FC mit 1:0. Nur eine klare Chance wurde dem Gast in einem "rassigen Spitzenspiel", so ein überglücklicher MSV-Trainer Henry Bloch, ermöglicht. Die Leistung seines Teams auf den Punkt gebracht: bockstark.

Für die Belohnung einer kämpferisch und läuferisch überzeugenden Vorstellung vor eigenem Publikum sorgte am Sonnabend Vadim Logins. Einmal mehr bewies der Routinier seinen Torriecher im gegnerischen Strafraum und köpfte nach einer Ecke von Marcel Weckwerth zur umjubelten und auch "verdienten" (Bloch) 1:0-Führung ein (75.). In dieser entscheidenden Spielsituation hatte er regelkonform agiert. Kurz zuvor keineswegs. Denn da hatte ein Logins-Tor ebenso Jubel ausgelöst. Doch Schiedsrichter Uwe Weitzmann (Berlin) hatte genau hingesehen und richtigerweise auf Handspiel des Neuruppiners entschieden. LFC-Torwart Lucas Lindner hatte den Ball sicher zwischen seinen Handschuhen. Logins hatte den linken Arm in selbiger Höhe zum Ball gestreckt und das Leder somit regelwidrig ins Netz befördert.

Beide Teams hatten sich laut MSV-Trainer Bloch über 90 Minuten einen Abnutzungskampf geliefert. "Aber wir haben bis auf eine Situation nichts zugelassen. Selbst hingegen hatten wir weitaus mehr Abschlüsse und insgesamt auch gefährlichere Aktionen nach vorn." Bloch verteilte ein "Riesenlob" an sein Team.

Bissig, flottes Tempo, hohe Einsatzbereitschaft - auch ohne klare Chancen bot dieses Spiel gute Unterhaltung. Der MSV schnupperte zu jeder Zeit näher an einem Treffer. Der LFC nur einmal: In der 79. Minute konnte der agile Maxim Romanovski per seitlicher Volleyabnahme freistehend abdrücken. Doch MSV-Keeper Daniel Fraufarth, bis dato beschäftigungslos, reagierte klasse.

Aber auch der Schlussphase als der LFC noch einmal alles nach vorn warf, prallte der wenig kreative Spitzenreiter am Neuruppiner Abwehrbollwerk ab, wie eine heranschwappende Welle an einem Felsblock.