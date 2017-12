Adventskonzert mit Überraschungsgästen

Matthias Henke

Fürstenberg (GZ) Kein Fürstenberger Weihnachtsmarkt ohne Adventskonzert in der Stadtkirche. So waren die Bewohner der Wasserstadt und ihre Gäste auch in diesem Jahr in das Gotteshaus eingeladen, sich musikalisch auf das Fest einzustimmen. Kantor Michael Voigt aus Neustrelitz, der auch für die Chorarbeit in Fürstenberg verantwortlich zeichnet nachdem Kirchenmusiker Wolfgang Erben im Sommer in den Ruhestand verabschiedet worden war, leitete ein Kammerensemble aus Fürstenberger und Neustrelitzer Sängerinnen und Sängern an. Adventliche Evangeliensprüche von Melchior Frank und Weihnachtliche Chorsätze von Johannes Eccard kamen zur Aufführung. Eingangs intonierte Voigt Johann Sebastian Bachs "Toccata, Adagio und Fuge in C-Dur" auf der Orgel.

Damit wäre dem angekündigten Programm Genüge getan gewesen. "Konzert für Kammerchor und Orgel", hieß es da. Doch hatten die Veranstalter noch eine Überraschung für das Publikum parat. Die Himmelpforter Musiker Corry Sindern und Thomas Vogel präsentierten zwischendurch mit Gesang, Geige und Akkordeon weihnachtliche Folkmusik, unter anderem aus Irland und der Gascogne.

Da das Adventskonzert nicht nur die Besucher des Weihnachtsmarktes erfreuen sollte, sondern auch in den Lebendigen Adventskalender der Kirchengemeinde eingebettet war, war das Publikum am Schluss noch zum Mitsingen aufgerufen. Und nachdem "Es ist ein Ros entsprungen", "Tochter Zion" und "Fröhliche Weihnacht überall" gesungen waren - Michael Voigt begleitete an der Orgel - waren aus der eingangs von Pastor Eckhart Altemüller angekündigten "besinnlichen Stunde" schon 90 Minuten geworden. Der Lebendige Adventskalender der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde wird noch bis Heiligabend fortgesetzt. Heute macht die Aktion an der Steinförder Straße 30 (bei Lattemanns) Station, am morgigen Dienstag im Rathaus.

Im Programmheft für das Konzert am Sonnabend wurde indes bereits auf ein weiteres musikalisches Highlight in der Stadtkirche hingewiesen. Nachdem im Dezember vergangenen Jahres die Kantaten eins bis drei des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach zur Aufführung kamen, sind am 6. Januar 2018 nun die Kantaten vier bis sechs an der Reihe, die generell seltener zu hören sind. Der Kirchenchor Fürstenberg hat sich zu diesem Zweck mit der Singakademie Neustrelitz zusammengetan. Den instrumentalen Part übernimmt das Orchester für Alte Musik Vorpommern, das auf Instrumenten spielen wird, wie sie für die Zeit Bachs typisch waren. Der Vorverkauf soll in etwa einer Woche beginnen. Karten zum Preis von 15 beziehungsweise zwölf Euro werden dann voraussichtlich in der Touristinformation Fürstenberg erhältlich sein. An der Abendkasse kosten die Tickets 20 beziehungsweise 16 Euro.