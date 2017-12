Entwässerung für Birkenallee geplant

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (OGA) Die Birkenallee bleibt Leegebruchs größtes Sorgenkind und weiterhin gesperrt. Laut Gutachten muss der Schichtenwasserstand unter der Fahrbahn auf mindestens 60 Zentimeter gefallen sein, bevor diese wichtige Hauptverkehrsstraße der Gemeinde wieder geöffnet werden kann.

Aktuell liegt der Pegel bei 39 Zentimetern. Wann er auf die geforderte Tiefe absinkt, kann niemand mit Gewissheit sagen.Trotz der jüngsten Niederschläge sei er immerhin nicht mehr so dramatisch angestiegen, sagte der amtierende Bürgermeister Martin Rother in der Sitzung der Gemeindevertreter am Freitagabend. Zwischen Linden- und Parkstraße stehe das Wasser unterhalb der Birkenallee allerdings noch immer in der Tragschicht der Fahrbahn. Ein Befahren in diesem Bereich würde unweigerlich zum Absacken der Straße führen. "Wir werden also nicht umhinkommen, eine vernünftige Entwässerung für die Birkenallee zu bauen, um den Wasserstand an den neuralgischen Stellen dauerhaft zu senken", kündigte Rother an. Ein erster Entwurf dafür liege inzwischen vor. Ziel sei es, den Schichtenwasserpegel unterhalb der Straße bei etwa 45 Zentimetern zu stabilisieren.

Einwohner regten in der Gemeindevertretersitzung an, für die Zeit der Birkenallee-Sperrung den Bärenklauer Weg, der früher einmal Zufahrtstraße war, in Richtung Germendorfer Chaussee wieder zu öffnen. Vorgeschlagen wurde zudem, die Sperrung aus dem Kreisverkehr in südliche Richtung zu verschieben. Dann wäre die Gemeinde über den Bärenklauer Weg wieder mit der Umgehungsstraße verbunden. "Dies ist nicht möglich, weil wir die Bushaltestelle am Kreisverkehr dann aufgegeben müssten", sagte Rother. Das westliche Teilstück des Bärenklauer Wegs sei entwidmet und liege außer der Gemarkung Leegebruchs, sodass eine Wiederinbetriebnahme ausgeschlossen sei.