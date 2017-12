Ihle und Dufter holen Olympia-Plätze über 1000 Meter

dpa-infocom

Salt Lake City (dpa) Die Eisschnellläufer Nico Ihle und Joel Dufter haben zwei deutsche Startplätze auf der 1000-Meter-Distanz für die Winterspiele in Südkorea gesichert. Der 32 Jahre alte Ihle aus Chemnitz lief am Sonntag beim vierten Saison-Weltcup in 1:07,87 Minuten auf Platz 13.

Der Inzeller Dufter, der den Weltcup in der vergangenen Woche in Calgary wegen einer Grippe verpasste, kam in 1:09,65 nur auf Rang 19 ins Ziel. Die Plätze 19 und 20 (Ihle) im Gesamtweltcup reichen gerade für Olympia. Der Russe Denis Yuskow gewann den Lauf auf der schnellen Bahn von Salt Lake City in 1:06,92 Minuten.

Zuvor hatte die Japanerin Nao Kodaira den Weltrekord über 1000 Meter auf 1:12,09 Minuten geschraubt. Der Ausnahmeläuferin war zudem am Wochenende der sechste Erfolg im sechsten Rennen über 500 Meter gelungen. Die 33 Jahre alte Gabriele Hirschbichler (Inzell) kam in 1:15,76 Minuten nicht über Platz 20 hinaus.

Olympiasiegerin Claudia Pechstein sicherte sich über die 3000 Meter den dritten Platz. Die 45-Jährige musste in 3:58,69 Minuten nur Natalja Woronina (Russland/3:57,70) und Martina Sablikova (Tschechien/3:57,84) den Vortritt lassen. Für Pechstein war es zugleich der 115. Podestplatz ihrer Laufbahn. «Das ist unglaublich, ich bin total glücklich», sagte die Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur.