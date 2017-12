Von der Straße ins Gefängnis

LR Eisenhüttenstadt

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bei einer Verkehrskontrolle in Eisenhüttenstadt am Sonntag gegen 0.25 Uhr haben Beamte in der Friedrich-Engels-Straße einen Kradfahrer festgestellt. Dieser konnte weder Fahrerlaubnis noch Versicherungsnachweis für das Kleinkraftrad vorweisen. Bei der Überprüfung der Personalien des 37-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Der Eisenhüttenstädter wurde festgenommen und der Justizvollzugsanstalt überführt. Zudem erhielt er eine Anzeige.