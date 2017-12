dpa-infocom

Los Angeles (dpa) In Hollywood werden heute (14.15 Uhr MEZ) die Nominierungen für die 75. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen des kleinen Verbands der Auslandspresse in 25 Film- und Fernsehkategorien gelten nach den Oscars als die wichtigsten amerikanischen Filmpreise.

Zu den Filmfavoriten zählen unter anderem der Kriegsfilm «Dunkirk», Steven Spielbergs Politdrama «The Post» (dt. Titel «Die Verlegerin»), der Indie-Film «Lady Bird» und das Fantasymärchen «Shape of Water» des Mexikaners Guillermo del Toro.

Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 7. Januar in Beverly Hills verliehen.