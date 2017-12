Sitzung des Gemeinderats

Bernhard Schwiete

Spreenhagen/Braunsdorf (MOZ) Mit einem Bebauungsplan für ein Gelände an der Storkower Straße befasst sich heute Abend die Gemeindevertretung von Spreenhagen. Westlich der Landesstraße in Richtung Autobahn will ein Investor demnächst ein Areal entwickeln, das an das bestehende Industriegebiet angrenzt. Weiteres Thema ist außerdem die Schließzeiten der Spreenhagener Kita "Friedrich Fröbel", im Arthur Becker Ring 2, für das nächste Jahr. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus "Zur alten Schule" im Ortsteil Braunsdorf.