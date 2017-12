Schönower SV setzt Erfolgsserie fort

Jürgen Kern

Oranienburg (MOZ) Die Siegesserie des Schönower SV geht weiter. In der Fußball-Landesklasse-Partie beim Oranienburger FC II landete die Elf aus der Uckermark einen 2:1-Erfolg. Die letzte Niederlage war am 16. September gegen Birkenwerder (0:2).

Auf dem Kunstrasen in Oranienburg begannen die Schönower druckvoll. Bartosz Tatarczuk brachte einen Freistoß vor das Tor. Nach einer Zwischenberührung von Wojciech Szczupakiewicz nagelte Pawel Bacler den Ball zum 1:0 ins Tor (3.). Sofort tauchten die unangenehmen Erfahrungen mit solch einer schnellen Führung auf. Zunächst ging es jedoch gut, der SSV lieferte weiter gefährliche Szenen. Dariusz Szmulskis Versuch wurde abgewehrt (8.) und Szczupakiewicz schickte den schnellen Abozaar Hassanzada, der scheiterte (9.). Dann allerdings bereitete der dribbel- und zweikampfstarke Alexander Reischel der Hintermannschaft des SSV zunehmend Schwierigkeiten. In der 15. Minute konnte Fabio Tettenborn sein Zuspiel nicht verwerten, dann versetzte er selbst die Abwehr und scheiterte zweimal am sicheren SSV-Torsteher Roland Galinski (18.). In dieser Phase schlichen sich auch vermehrt Zuspielfehler im Angriffsaufbau des SSV ein. Dadurch erhöhte sich die Gefahr im Schönower Sechzehner. Ein hoher Ball kam auf Bacler, der mit der Schulter abwehrte. Die nicht immer sichere Unparteiische Kathleen Kähne entschied jedoch auf Handspiel. Den fälligen Strafstoß von Romano Gerike, herausragender Flügelspieler des OFC, parierte Galinski mit Bravour (27.) Danach stand die Abwehr recht gut. So kontrollierte unter anderem Nico Purath den wendigen Gerike immer besser

Die Pause im frostigen Freien animierte Dariusz Szmulski nach der Pause, seine Riesenchance vergab er aber. Besser war das Ergebnis seiner Ablage auf Szczupakiewicz, Sebastian Koch vorher mit einsatzstarker Balleroberung, das Leder zappelte schließlich zum 2:0 im Netz (50.). Die Gastgeber versuchten danach den Druck zu erhöhen. Sie kamen auch einige Male gefährlich bis zum Strafraum. Nach einem Foul an Fabio Tettenborn verwandelte Szymon Nabzdyk den fälligen Freistoß unhaltbar zum 1:2 (63.). Das Spiel wurde nach dem nicht geahndeten Foul an Szczupakiewicz im Strafraum härter und aufregender, sodass Tatarczuk mit Gelb-Rot vom Platz flog (68.) und drei Minuten später folgte ihm Gerike vom OFC. Das Spiel war immer mehr geprägt von den verzweifelten Bemühungen des OFC. Die Schönower Abwehr räumte aber alles kompromisslos ab. Reihenweise befreiten sich die Gäste mit gefährlichen Kontern durch Hasanzada und Szmulski. Beide scheiterten aber entweder überhastet oder auch am guten Keeper Florian Geier. Trainer Imre Kalman beklagte, dass der OFC auch diesmal sein gutes Spiel nicht belohnt bekam, was aber auch dem druckvollen und kämpferischen Schönower Team geschuldet war.