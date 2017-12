Bissigkeit ab der ersten Minute

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Mit einem 3:1-Erfolg gegen den FC Hennigsdorf verabschieden sich die Landesliga-Fußballer des FC Schwedt in die Winterpause, denn ihren letzten Spieltag der ersten Halbserie gegen Neustadt hatten sie bereits vorgezogen.

Der Gastgeber FC Schwedt startete schwungvoll in die Begegnung. In den ersten zehn Minuten hatte er die Hennigsdorfer voll im Griff. Die ersten beiden Flanken von Lukas Kargol fischte der FCH-Keeper Marc Brosius rechtzeitig herunter. Nach Ecke von Philipp Ulrich legte Manuel Fuchs den Ball auf Ulrich zurück, doch der Keeper klärte dessen Torschuss zur Ecke. In der sechsten Minute kam eine Fuchs-Ecke von links auf Marcin Lapinski, der volley zum 1:0 traf. Nur eine Minute später spielte der Gast den Ball durch die FCS-Abwehr - Tomasz Lapinski verschätzte sich ein bisschen - aber Alexander Milke schoss überhastet links vorbei. Nachdem Fuchs (13.) und Marcin Lapinski (16.) ihre Möglichkeiten vergaben, kehrte etwas Ruhe im Angriff ein, die Teams neutralisierten sich. In der 31. Minute kam eine Flanke von Ulrich auf Marcin Lapinski, der das 2:0 besorgte. Der FCH bemühte sich vor der Pause um den Anschlusstreffer. Jan-Paul Platte, der aus zehn Metern daneben schoss (40.), und Milke, der an FCS-Keeper Sven Lenz scheiterte (44.), hatten gute Möglichkeiten dazu.

Nach der Pause verlief die Begegnung bis zur 62. Minute ausgeglichen. Durch Platte kamen die Hennigsdorfer dann zum 1:2-Anschlusstreffer. Torwart Lenz war zwar noch am Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Spannender wurde die Partie jedoch nicht, denn der FC Schwedt stellte schon in der 65. Minute den alten Abstand wieder her. Ulrich zirkelte einen Freistoß aus etwa 20 Metern direkt zum 3:1 in die Maschen. Der eingewechselte Pawel Iskra traf nach 70 Minuten nur das Außennetz. Die Gastgeber dominierten im weiteren Spielverlauf, doch die Belohnung mit einem weiteren Tor blieb aus. Iskra spielte in der 72. Minute die ganze FCH-Abwehr schwindelig, traf dann aber nur den Pfosten. Auch ein Überzahlspiel der Schwedter fand keinen krönenden Abschluss, deshalb blieb es beim 3:1-Erfolg.

Tomasz Lapinski, der den Trainerjob von Marcus Erben für dieses Spiel übernahm, hatte folgendes Fazit parat: "In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt. Negativ aufgefallen sind mir die leichtfertigen Ballverluste im Vorwärtsgang, welche die Gäste zum Kontern einluden. In der zweiten Hälfte hat unser Team nach dem 2:1 gut reagiert und für klare Verhältnisse gesorgt, sodass der Heimsieg zu keiner Zeit in Gefahr war."