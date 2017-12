FSV Union misslingt Rückrunden-Auftakt

Martin Ramos

Berlin (MOZ) Nach der Niederlage im letzten Spiel der Hinrunde in der Fußball-Regionalliga Nordost ist dem FSV Union Fürstenwalde auch der Rückrundenauftakt misslungen. Die Gäste verloren am Sonntagnachmittag klar beim Berliner AK 07 mit 0:3 (0:1).

Krass viele Fehlpässe, massig verlorene Zweikämpfe und ein katastrophales Offensivspiel - der in der Hinrunde so glänzende FSV Union Fürstenwalde zeigte beim Berliner AK 07 eine ganz schwache Leistung.

Nach den ersten Annäherungsversuchen beider Mannschaften war es der 07er Felix Brügmann mit dem ersten Kopfball, für den sich Torwart Oliver Birnbaum sehr lang machen musste und den Ball sicher fing (11.). Nachdem Tunay Deniz noch auf der BAK-Seite einen Schuss verzog (20.), hatte der FSV vier Minuten später die beste und größte Chance zur Führung. Nach einem Zusammenspiel von Kemal Atici und Lukas Stagge brachte Rico Gladrow eine Flanke an den langen Pfosten, wo Andor Bolyki freistehend aber nur Torwart Jakub Jakubov anvisierte und dieser parieren konnte.

Danach waren die Berliner wieder am Zug. Lovro Sindiks Kopfball (32.) und Deniz' Schuss über das Tor (35.) "leiteten" die Führung ein. Diese resultierte aus einem erneuten Ballverlust im Aufbauspiel der Fürstenwalder. Diesmal spielten die 07er zielstrebig, Özer Ozan Pekdemir zirkelte den Ball von links außen ins rechte obere Eck (38.) zum 1:0. Mit diesem Spielstand ging es in die Kabinen.

Der Warnschuss für den FSV Union fiel wohl nicht deutlich genug aus. Abermals brachten sie sich mit fehlerhaften Ballstafetten selbst in Bedrängnis. Brügmann erzielte das 2:0, stand aber im Abseits (56.). Auch das rüttelte die FSV-Elf nicht wach. Selbst wenn Angriffe vor das Tor gespielt wurden, krankte es am entscheidenden Pass oder Abschluss. Das einzige Positive war, dass der BAK aus seinen teils hochkarätigen Möglichkeiten kein Kapital schlagen konnte.

Eine Möglichkeit zum Ausgleich hatten die Unioner in der 76. Minute, als Burim Halili nach einer Ecke an Jakubov scheiterte und im nachfolgenden, wilden Gestocher der Ball nicht im Tor untergebracht werden konnte. Besser machten es wieder die Berliner. Nach vielen hin und her Spielen war es Brügmann, der trocken vor dem Strafraum abzog und mitsamt dem rechten Innenpfosten den Ball zum 2:0 reindrückte (77.).

Der eingewechselte Rodi Celik sorgte tatsächlich noch einmal für etwas Gefahr. Der erste Abschluss ging zu zentral auf Jakubov (88.). Beim zweiten Versuch, nachdem schon Will Siakam am Torwart scheiterte, konnte er den Schlussmann ebenfalls nicht überwinden (90.). Den Abschluss setzte auch ein Einwechsler. Fatlum Elezi konnte abziehen und den Ball zum 3:0 Endstand einschieben (90.+2).

Dementsprechend sauer war Trainer Matthias Maucksch, der sich diesmal nicht auf der Pressekonferenz äußern wollte. Stattdessen musste die Mannschaft am selben Tag um 17.30 Uhr zur Analyse in der Bonava-Arena antreten. Und die ging einige Zeit.

BAK-Trainer Markus Zschiesche: "Wir wollten gewinnen und haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir hatten viel Ballbesitz und das Glück, dass Fürstenwalde die Großchance nicht machte. Dennoch haben wir wenig zugelassen, das Spiel im Griff gehabt und dann in der zweiten Halbzeit die Chancen gemacht."