Viel Engagement in Oder-Spree

Jürgen Leibner

Potsdam (MOZ) Ohne sie geht nichts im Sport: die vielen tausend ehrenamtlichen Trainer, Übungsleiter, Helfer, Funktionäre. Auch im Landkreis Oder-Spree engagieren sich Woche für Woche Männer und Frauen, um den Sportbetrieb von den Kindern bis hin zu den Senioren am Laufen zu halten. So wie Beatrix Pohle vom Verein Leichtathletik in Beeskow und Bernd Witzke vom Storkower Sport Club.

Und beide kamen am Sonnabend auf der Brandenburger Sportgala in der Potsdamer Metropolis Halle ganz groß heraus. Für ihren seit Jahren unermüdlichen Einsatz im und für den Verein wurden sie als die zwei von drei Siegern im Ehrenamts-wettbewerb des Landes stellvertretend für viele andere geehrt. Ein Siegerpokal, ein Blumenstrauß und - was natürlich am wichtigsten ist - 500 Euro für die Vereinskasse durften sie als Preis mit nach Hause nehmen.

"Das ist nicht nur eine Ehrung für mich, sondern für die gesamte Sportlerfamilie unseres Vereins", sagte Beaxtrix Pohle mit leuchtenden Augen. Von den Bambinis bis hin zu den Erwachsenen hat sie von den rund 100 Mitgliedern ihres Leichtathletik-Vereins fast alle auf die eine oder andere Weise unter ihren Fittichen - als Organisatorin von Wettkämpfen, Kampfrichterin oder wenn es gilt Vereinsfeiern auszurichten. "Da bleibt oft nicht viel Zeit", sagt Beatrix Pohle. Wenn ja, dann gehört die oft ihrem Sohn Hagen, einer der besten Geher Deutschlands, den sie zu Wettkämpfen begleitet.

Auch bei Bernd Witzke nimmt die Arbeit für den Verein einen Großteil der Freizeit ein. Seit 20 Jahren betreut er die Storkower Fußballer als Co-Trainer. Wenn es etwas auf dem Platz zu reparieren gibt - der 57-Jährige ist zur Stelle. Auch als Job-Vermittler und Wohnungsmakler für die Spieler hat er sich mehrfach verdient gemacht. "Er hat immer ein offenes Ohr für uns", lobt ihn das Team.