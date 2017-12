Vorfreude, schönste Freude

Doris Steinkraus und Ingo Mikat

Dolgelin/Alt Zeschdorf/Zechin (MOZ) Auch am zweiten Adventswochenende lockten Märkte und Veranstaltungen. Unzählige Helfer, Programmgestalter und Versorger bescherten tolle Feststimmung.

Sämtliche Straßen waren in Dolgelin bis an die Ortsausgänge zugeparkt. Hunderte - bis aus Berlin, Potsdam und Frankfurt - pilgerten auf den historischen Weihnachtsmarkt. Der wirkte in diesem Jahr etwas größer. "Weil wir anders gestellt haben", erklärte Michael Pfeifer vom Kirch-Förderverein, der das Event stemmte. 60 Stände im Freigelände und in der Turnhalle boten ihre Waren feil, fast durchweg Selbstgefertigtes und Regionales. Wer wollte, konnte auch gleich seinen Festbaum mitnehmen. Vor allem nach Einbruch der Dunkelheit strahlte der Markt im besonderen Licht. In alten Waschtrommeln loderten Feuer, überall waren Lichter drapiert. Strohballen sorgten für anheimelnde Athmosphäre. Zum Lohn strahlen die Bilder bis Moskau. Der russische Sender RTVI war davon ausgegangen, dass die Kirche durch die Kriegshandlungen zerstört wurde, wollte dafür ein Beispiel bringen. Michael Pfeiffer klärte auf, dass die eigentliche Zerstörung erst nach dem Krieg begann. Nun soll die Ruine wieder hergerichtet werden. Die Filmleute fanden den Markt so toll, dass sie dennoch blieben und viele Szenen drehten.

Zum Weihnachtsmarkt wurde am Sonnabend auch nach Alt Zeschdorf eingeladen. Mit Bürgermeisterin Margot Franke und Olaf Hille vom Reit- und Fahrverein riefen die Kinder laut nach dem Gabenbringer. Der ritt auf einem edlen Pferd in die Reithalle ein. Als vor zwei Jahren die Kirche Hohenjesars gesperrt wurde, boten die Mitglieder des Vereins ihre Reithalle als Ausweichveranstaltungsort an. Gemeinsam mit Helfern, wie den Jägern, den Mitgliedern der Volkssolidarität und den Gronenfelder Werkstätten sowie der Kita und Schule wurde einiges geboten. Es gab Glühwein und Gegrilltes, die Frauen der Volkssolidarität hatten leckeren Kuchen und Waffeln gebacken und an den Ständen lockten kunsthandwerkliche Angebote.

Die Kita "Zeschdorfer Spatzen" präsentierte fröhliche Tänze und bekannte Lieder. Es folgte eine weihnachtliche Revue der dritten Klasse der Grundschule. Die Schüler hatten zudem in einem Bastelwettbewerb zahlreiche Weihnachtssterne für die Dekoration angefertigt. Auch die Mitglieder der Singegruppe Alt Zeschdorfs erfreuten die Gäste mit einem romantisch verträumten Advents-Lieder-Potpourri.

Mit gemeinsamem Gesang läuteten die Zechiner die Adventszeit ein. Während Gunter Wolter das Holzfeuer unter dem Glühweinkessel schürte, packte Gerald Glatzer im Festzelt sein Akkordeon aus. Der Markt fand zum sechsten Mal statt und war wieder, wie Koordinator Michael Spiegler erklärte, eine echte Gemeinschaftsaktion von Zechinern für Zechiner. So stand eine ganze "Brigade" von "Wichtelfrauen" am Imbissstand und bot neben Waffeln und Flammkuchen auch Grünkohl mit Knacker, Schmalzstullen und sogar Lebkuchenherzen feil. Mit den Erlösen einer großen Tombola wird der örtlichen Sportverein unterstützt.