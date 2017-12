Weihnachtliche Weisen aus halb Europa

Dritter von fünf Konzertauftritten in der Vorweihnachtszeit: Auch die Wriezener Chorgemeinschaft trat in der Harnekoper Kirche auf. © Foto: Thomas Berger

Thomas Berger

Harnekop (MOZ) Es hat auch schon in den Vorjahren teils open air stattgefunden - angesichts der Temperaturen um den Gefrierpunkt und der ersten Schneeflocken dieses Winters hatten sich Anette Hirseland und ihre Mitstreiter vom Förderverein Dorfkirche Harnekop aber dazu entschlossen, das traditionelle Advents-Event komplett ins Innere zu verlegen. In der ungeheizten Kirche war es so schon kalt genug, was aber weder die etwa 30 Besucher der Andacht zum Einstieg ins Programm noch die etwa 25 später beim Konzert der Wriezener Chorgemeinschaft abhielt. Dennoch waren einschließlich der 17 Sängerinnen und ihres Leiters Wolfgang Witting alle froh, sich hinterher in der Baracke nebenan aufwärmen zu können. Dort hatten die Vereinsmitglieder unter anderem einen reich bestückten Tresen mit Kuchen vorbereitet.

Es war ein bunter Liederreigen, den das Ensemble - schon zum wiederholten Male an dieser Stelle zu Gast - mitgebracht hatte. Modernere Titel wie "O du stille Zeit" oder die besonders schönen "Zündet die Lichter der Freude an" und "Christrosenzeit" wechselten sich mit einem polnischen und einem schlesischen Weihnachtslied sowie altbekannten Stücken ab. Bei "Alle Jahre wieder" und "O du fröhliche" sang das Publikum eifrig mit. Und das aus Portugal stammende "Herbei, ihr Gläubigen" runde die musikalische Advents-Europareise ab.

In ebenfalls schon gewohnter Weise hatte die Kreativgruppe im Vorfeld allerlei gebastelt, was nun noch als Geschenk oder festliche Dekoration erworben werden konnte. Das Angebot am langen Stand im Flur reichte von Adventsgestecken bis zu Bratapfelmarmelade und Brombeerlikör sowie handgefertigten Mützen. Die Kinder waren beim Team von Mellis kleine Farm zum Basteln eingeladen, und auch der Weihnachtsmann schaute für sie noch vorbei.