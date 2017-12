Staatsorchester gibt acht Konzerte in Japan

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Mai und Juni 2019 werden die Musiker des Brandenburgischen Staatsorchesters acht Konzerte in Tokio, Kyoto und anderen japanischen Städten geben. Darüber haben Orchesterintendant Peter Sauerbaum und der japanische Manager Takanao Iijima am Freitag einen Vertrag unterschrieben. Takanao Iijima ist Geschäftsführer der Agentur Pomato Pro in Japan, die die Tournee ausrichtet. Musikalisch geleitet wird das Orchester auf der Tournee von dem Dirigenten Takao Ukigaya, der dem Staatsorchester seit vielen Jahren verbunden ist. Bereits 2001 und 2005 tourte er mit den Musikern durch Japan.

"Im Vorfeld der Olympischen Spiele 2020 in Tokio wird auch der internationale Kulturaustausch gestärkt", gab Ukigaya einen Grund für den Zeitpunkt der Einladung an. Schon lange haben er und Sauerbaum an einer weiteren Japan-Tournee gefeilt. "Tourneen machen einfach Spaß und sie stärken das Renommee des Orchesters", freute sich Sauerbaum über das Zustandekommen. Traurig darüber, dass die Tournee nach seinem Weggang stattfinden wird, sei er nicht. "Das ist normal. Jeder steht auf den Schultern seines Vorgängers", sagte Sauerbaum, der zum Ende der Spielzeit das Orchester verlässt. Für seine Nachfolge laufen derzeit Gespräche.

Ukigaya zeigte sich begeistert, dass zu diesem frühen Zeitpunkt schon alle acht Konzerte, die die Musiker innerhalb ihres zwölftägigen Aufenthalts geben werden, feststehen. Das Interesse erklärt er sich mit der großen Popularität deutscher Klassik in seinem Heimatland. "Wenn Japaner an klassische Musik denken, dann denken sie an Beethoven, Brahms, Bach." Auch mit Brandenburg könnten seine Landleute etwas anfangen, sei es, weil sie das Brandenburger Tor oder das Brandenburgische Konzert von Bach kennen. "Der Name Brandenburgisches Staatsorchester ist groß in Japan", sagte er.

Takano Iijima war eigens für die Vertragsunterzeichnung aus Japan angereist. Entschädigt wurde er dafür mit einer Führung durch die Konzerthalle, die ihn sichtlich beeindruckte. Kulturdezernent Markus Derling ging mit dem Gast bis unters Dach der alten Franziskaner-Klosterkirche. Derling freute sich außerordentlich über den Vertrag. "Wir sehen das als Kulturbotschaft von Frankfurt nach Japan."