Wege und Straßen wieder frei

LR Fürstenwalde

Schöneiche (MOZ) Die Beräumung der Schäden nach den Sturmtiefs Xavier und Herwart ist soweit fortgeschritten, dass alle Wege und Straßen in Schöneiche wieder freigegeben werden konnten. Das teilte Bürgermeister Ralf Steinbrück am Donnerstag in der Gemeindevertretung mit. Die Beräumung des Schnittguts sowie des Stammholzes werde jedoch "noch einige Zeit in Anspruch nehmen".

In den vergangenen Wochen seien von der Gemeinde 40 private Fällanträge und Fällanfragen zu 95 Bäumen bearbeitet worden. "52 Bäume wurden zur Fällung genehmigt", erklärte Steinbrück. Bei zwölf Bäumen wurde die Fällung abgelehnt. Die Fällanfragen hätten sich zu einem Drittel der beantragten Bäume auf Einschätzungen des Zustands nach Sturmeinwirkung beziehungsweise dem grundsätzlichen Schutzstatus entsprechend der Baumschutzsatzung bezogen. Steinbrück erklärte außerdem, dass von der Gemeinde 18 Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen in Höhe von 6800 Euro festgesetzt wurden. Bei sieben Bäumen wurde festgelegt, dass sie dauerhaft erhalten werden müssen.

In der Roloffstraße werden als letzte Maßnahme des Ausbaus noch 19 Amberbäume gepflanzt.