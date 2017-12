Katrin Hartmann

Eberswalde (MOZ) Apfelgräfin Daisy von Arnim ist am Dienstagabend zu Gast in der Eberswalder Bibliothek. Wie sie auf den Apfel gekommen ist und warum sie und ihr Mann Michael in der Uckermark gelandet sind, das erzählt sie in heiteren und nachdenklichen Geschichten aus ihrem ersten Buch. Die Lesung beginnt um 19 Uhr in der Bibliothek, Puschkinstraße 13. Der Eintritt ist frei.