Ausgefallen, individuell, besonders

Start mit Kanon: Zum Auftakt wurde an beiden Tagen gesungen. © Foto: Johann Müller

Tierparade: Zum Kunstmarkt in der Fachwerkkirche Wilhelmsaue zeigte Bildhauer Jörg Engelhardt verschiedene Tierskulpturen. Hier fachsimpelt er mit Astrid Seemann über die Skulptur "Stier", dahinter seine Plastik "Alter Moe". © Foto: Johann Müller

Doris Steinkraus

Wilhelmsaue (MOZ) Der etwas andere Adventsmarkt in der Fachwerkkirche Wilhelmsaue feierte am Wochenende Jubiläum. Zum 20. Mal luden 25 Künstler aus der Region lang im Advent zum Sehen, Reden und Kaufen ein.

Stammbesucher brauchen nicht lange nach der Botschaft, die neben dem Kunstaspekt immer von diesem Markt ausgeht, zu suchen. Ein riesiger Eisblock trohnt auf dem Taufstein. Ein paar Meter weiter ist ein Kohle-Block drapiert. Einfacher und bildhafter kann das Thema Klimaerwärmung nicht dargestellt werden. "Wir sind selbst gespannt, wie lange der Eisblock bis zum kompletten Auftauen braucht", sagt Mit-Organisatorin Almut Undisz. Und zeigt auf die Mini-Café-Stube auf der Empore. "Da hängen die Rettungsdecken." Auch das hat Symbolkraft. Denn es ist ein langer und keinesfalls auf den ersten Blick zu erkennender Weg vom schmelzenden Eisblock zur Rettungsdecke. Schafft die Menschheit ihn? Eine Frage, über die die Besucher trefflich diskutieren können. Auch in vielen Arbeiten findet sich die Auseinandersetzung der Künstler mit aktuellen Themen - in Bildern, Grafiken, Installationen.

Die "Bestückung" des langen Brettes mitten durch die Kirche hat in diesem Jahr der Bildhauer Jörg Engelhardt übernommen. Seine großen Tier-Holzfiguren lenken die Blicke auf sich. Viele haben extra für den Markt auch kleine Arbeiten mitgebracht, um das besondere Geschenk, nach dem die Besucher Ausschau halten, erschwinglich zu machen. Keramikschalen und -becher, Gewürzschilder, handgefertigte Karten, gestaltete Fliesen, Bilder, kleine Skulpturen - die Palette ist breit. "Ich finde immer etwas", erzählt Gabi Tredup aus Rehfelde. Seit Jahren komme sie zu den Kunstmärkten in die Fachwerkkirche. Das Ambiente sei einfach fantastisch. "Hier findet man auch das besondere, ausgefallene Geschenk", sagt sie und ist wieder fündig geworden.

Auch die Künstler reizt das Flair. Er habe eigentlich in seiner Metallwerkstatt in Buckow reichlich zu tun und auch Kundschaft, berichtet Holger Rüdrich. "Aber ich habe den Markt mal mit ins Leben gerufen, es ist einfach das ganze Drumherum, was uns Beteiligten Spaß macht."

Gunhild von Blücher ist zum ersten Mal dabei. "Meine Arbeiten sind eher nichts für Weihnachten", sagt sie schmunzelnd. Sie regen aber zum Nachdenken an. Sie hat Tierknochen aller Art mit Federn kombiniert. Sie schweben durch die Kirche. Ostravoodoo hat sie ihre Arbeiten genannt. "Das meiste sind Fundknochen, die ich bei Spaziergängen entdeckt habe", erzählt sie. Inzwischen würden ihr Leute auch welche bringen. Sie kocht sie aus, fertigt ihre an Voodoo-Figuren erinnernde Installationen. "Es sind Metamorphosen", sieht es die Neubarnimerin. "Ich mache aus dem, was gestorben ist, wieder Neues."