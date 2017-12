Studiengruppe plant Ausstellung über Haeckel

Umland

Bad Freienwalde (MOZ) Anlässlich des 100. Todestages des Wissenschaftlers Ernst Haeckel (1834-1919) in zwei Jahren habe sich in Bad Freienwalde eine "Studiengruppe - Karl und Ernst Haeckel" gebildet, teilte Regionalforscher Ernst-Otto Denk mit. Sie untersuche in Zusammenarbeit mit dem Ernst-Haeckel-Haus in Jena den Aufenthalt der Haeckel-Brüder in Bad Freienwalde.

1856 sei Ernst Haeckels Bruder Karl nach Bad Freienwalde gekommen und lebte in dem Haus, Uchtenhagenstraße 2, in Bad Freienwalde, in dem sich heute das Oderlandmuseum befindet. Karl Haeckel bekleidete, laut Denk, das Amt der Kreisrichters in der Kreisstadt Wriezen. 1864 wechselte er ans Kreisgericht in Landberg/Warthe (heute Gorzow), 1868 wurde er Landgerichtsrat in Potsdam. 1860 besuchte ihn für mehrere Wochen sein Bruder Ernst Haeckel. Er sei gerade aus Messina zurück gekommen. In der Heimat habe er nach einem ruhigen Ort gesucht, um die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Reise auszuwerten. Diese Ruhe habe er im Haus seines Bruders in Freienwalde gefunden.

Die Studiengruppe um Ernst Otto Denk plane eine Ausstellung im Oderlandmuseum oder im Erdgeschoss des Schlosses Freienwalde.