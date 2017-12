Märchenhafte Preise zu gewinnen

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag hat für den Einzelhandel am Wochenende der Endspurt im Adventsgeschäft begonnen. Im Spitzkrug-Multi-Center (SMC) wurden die Kunden mit einem Kulturprogramm unterhalten. So führten die Musikschule Fröhlich und Booßener Grundschüler am Sonnabend das Musical "Der gestohlene Schlitten" auf.

In der Adventszeit lädt das SMC zu einem Märchengewinnspiel ein. Dieses richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren und deren Familien. Insgesamt 24 Sachpreise im Wert zwischen 30 Euro und 329 Euro werden verlost. Wer einen der Preise gewinnen möchte, sollte sich beim Bummel durch das SMC die Weihnachtsdekoration ganz genau anschauen. Diese ist nämlich in diesem Jahr dem Thema Märchen gewidmet.

Im gesamten Center verteilt sind Märchenfiguren und Gegenstände, die aus bestimmten Märchen stammen. Jede dieser Dekorationen trägt eine Nummer. Die Kunden müssen einfach nur erkennen, aus welchen Märchen die einzelnen Figuren und Requisiten stammen, und die passenden Nummern auf einer Teilnahmekarte eintragen. "Erraten Sie anschließend, was im jeweiligen Märchen nicht vorkommt ,und kreuzen Sie die richtige Antwort an", heißt es in der entsprechenden Mitteilung des Centermanagements des SMC.

Die vollständig ausgefüllten Teilnahmekarten müssen dann spätestens am 23. Dezember, 12 Uhr, in die Gewinnspielbox unter der Pyramide eingeworfen werden. Für Kinder müssen die Erziehungsberechtigten die Karten ausfüllen. Die Verlosung findet am 23. Dezember um 14 Uhr an der Bühne statt. Ganz wichtig: Gewinnen kann nur, wer bei der Verlosung anwesend ist. Und: Wird ein Gewinner gezogen, der nicht vor Ort ist, so wird sein Preis einer Kindereinrichtung gespendet.

Teilnahmekarten für das Gewinnspiel sind in allen Geschäften im SMC erhältlich.