"Oh, es roch gut - oh, es roch fein"

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Es war das Wochenende der Weihnachtsmärkte. In den größeren Orten um Strausberg herum herrschte am Sonnabend und Sonntag mehr oder weniger buntes Treiben. Der Weihnachtsmann war allgegenwärtig. Auch die MOZ war unterwegs und schaute sich auf Weihnachtsmärkten um.

Der Weihnachtsmarkt in Hoppegarten gehörte mit zu den kleineren seiner Art. Schüler der Lenné-Oberschule betätigten sich auf dem Festplatz an der evangelischen Kirche im Ortsteil Dahlwitz-Hoppegarten wieder als Verkäufer. Auch die Jugendfeuerwehr bot Kuchen und Gebäck. Erstmals dabei war der neue Verein "Hoppegarten aktiv". Solange ihre Kinder im Schulalter waren, gehörten die Mitglieder zum Förderverein der Lenné-Oberschule, nun wollen sie anders organisiert das Veranstaltungsangebot der Kommune bereichern.

Hoch her ging es am Wochenende wieder im Ortsteil Petershagen auf dem Weihnachtsmarkt am Dorfanger. Alle Klassen der Grundschule erfreuten Eltern und andere Gäste einmal mehr mit launigen Liedern, Sketchen und Gedichten. An mehr als 20 Ständen boten die Klassen Basteleien, Süßes und Getränke. An anderen Ständen gab es zudem Deftiges, beispielsweise Wildschwein vom Spieß. Offen waren auch das Büdnerhaus, der Dorfsaal und die Petruskirche. Erstmals dabei war der Verein "Dorfleben 18", der sich in der Dorfstraße 18 mit Trödelmarkt, Glücksrad und Bastelangeboten präsentierte.

Sehr übersichtlich präsentierte sich der Weihnachtsmarkt in Müncheberg. Auf dem Marktplatz war es schon am Freitagnachmittag losgegangen. Musikalisch steuerten dann am Sonnabend neben anderen die Musikschule Fröhlich und der Müncheberger Posaunenchor ihren Teil zum Gelingen bei. Der Weihnachtsmann hatte auf seiner Rundreise auch in Müncheberg Station gemacht. Schüler der Oberschule boten selbst gebackenen Kuchen an und gaben den Erlös für ihr Abschlussfest. Wer wollte, konnte basteln oder sich fotografieren lassen.

Richtig voll war es auf dem Weihnachtsmarkt in Buckow. Vor allem am Sonnabend war der Platz vor den Parklichtspielen richtig voll. Das Buckower- Waldsieversdorfer Blasorchester sorgte für weihnachtliche Musik. Ein paar Meter entfernt hatten nachmittags die Kneip-pSisters im Lindenhotel für einen vollen Saal gesorgt. Auch am Sonntag ging es unterm Weihnachtsbaum rund. An vielen Ständen gab es Kunsthandwerkliches, so auch Drechselarbeiten von Erwin Popp. Wie anderswo auch, floss bei bester vorweihnachtlicher Stimmung reichlich Glühwein.

Den gab es natürlich auch auf dem Weihnachtsmarkt in Rüdersdorf. Dort geht es seit Jahren schon immer hoch her. Wenn die Frage nach dem größten Besucherinteresse gestellt wird, dann ist der Weihnachtsmarkt in Rüdersdorf stets mit vorn. Das war in diesem Jahr nicht anders.

Wobei der Weihnachtsmarkt dort schon etwas auf der Kippe stand. Bürgermeister André Schaller hatte bei der Eröffnung am Sonnabend - seinem Geburtstag - deutlich gemacht, dass es ohne das ganz besondere Engagement einiger Rüdersdorfer in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt gegeben hätte. An erster Stelle nannte er da den neuen Vorsitzenden des Gewerbevereins René Opitz. Ihm zur Seite gestanden hätten ganz besonders Stephan Wapenhans, Iris Jaeger und Stephen Ruebsam. Neben dem Gewerbeverein hatte sich in der Vergangenheit auch die Rüdersdorfer Kultur GmbH um die Ausrichtung des Weihnachtsmarkts verdient gemacht. Die steckt derzeit in großen Schwierigkeiten, und musste ersetzt werden.

Nach der offiziellen Eröffnung ging es mit dem Anschnitt der Riesenstolle von Konditormeister Hilmar Friedrich weiter. An beiden Tagen gab es ein buntes Bühnenprogramm. Die Clows aus dem Krankenhaus Rüdersdorf waren gekommen, die Pelle-Kids sowie Schulen und Kitas. Einmal mehr erwies sich der Schauspieler Stephan Wapenhans als kurzweiliger Moderator.

Kurzweil und Abwechslung waren auch wieder in Altlandsberg angesagt. Rund um die Stadtkirche gab es viel zu sehen und zu kaufen. Heißen Holundersaft zum Beispiel, gern auch mit Schuss. Oder Käsespieße, beziehungsweise Schaschlik. Der Lions Club Altlandsberg will den Erlös aus dem Verkauf von Glühwein, Soljanka und Schmalzstullen diesmal für den Jugendclub spenden. Der Lions Club Strausberg punktete einmal mehr mit seiner köstlichen Thüringer Bratwurst. Die Warteschlange war stets mehrere Meter lang. Gleich daneben wurden am wohl größten Lagerfeuer in der Region Weihnachtslieder gesungen. Und dann die vielen Geschenkideen, die man so anderswo kaum sieht. Besondere Glückwunschkarten, tolle Geschenkverpackungen, dekorative Mützen und Handschuhe, handgemachte Seifen, Bilder und Ähnliches mehr. Gut besucht waren auch die Stände im Innern der Stadtkirche, die derzeit saniert wird.