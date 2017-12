Stadt zeigt "Alles auf Zucker"

Katrin Hartmann

Eberswalde (MOZ) Daniel Levys Film "Alles auf Zucker" wird am Mittwochabend über die Leinwand im Café des Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio flimmern.

In der Komödie geht es um den arbeitslosen ehemaligen DDR-Sportreporter Jakob Zuckermann (Henry Hübchen) alias Jaeckie Zucker, der sich schon lange nicht mehr als Jude sieht. Der Berliner steckt tief in finanziellen Problemen, als ihn die Nachricht vom Tod seiner Mutter erreicht. Das Testament trifft Zucker jedoch doppelt: Die Mutter hat bestimmt, dass im Anschluss an ihre Beerdigung eine siebentägige Trauerzeit nach jüdischer Tradition ausgerichtet werden soll und diese soll Zucker ausgerechnet gemeinsam mit seinem strenggläubigen Bruder Samuel durchführen.

Die Stadt Eberswalde ist seit 2010 Mitglied im Verein Amcha Deutschland und unterstützt damit Überlebende des Holocaust und deren Angehörige. Der Benefizfilmabend am Mittwoch ab 20 Uhr steht als Zeichen der Mitgliedschaft.