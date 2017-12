Frauen stricken Söckchen für Neugeborene

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Jeden Montag zwischen 15 und 17 Uhr treffen sich im Bernauer Awo-Treff, An der Stadtmauer 12, Frauen zum gemeinsamen Handarbeiten. Unter anderem werden dort seit einiger Zeit Begrüßungsstrümpfchen für Bernauer Neugeborene gestrickt. Gern möchten die Frauen aber auch ihre Strick-Kenntnisse an jüngere Leute weitergeben. Wer Lust hat, die Kunst des Strickens in geselliger Runde zu erlernen, ist hier gern gesehen. Dank einer Förderung von Aktion Mensch im Rahmen des Projektes "Alt trifft Jung" ist das Angebot kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich.

Kontakt: Eva Maria Rebs, 03338 89 73, awo-treff@ awo-kv.bernau.de