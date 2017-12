Geölte Stimmen in Finowfurt

Matthias Wagner

Finowfurt (maw) Fast hätte es geklappt, mit einem verschneiten Weihnachtsmarkt. Noch am Sonnabendvormittag hatte es auch in Finowfurt kräftig geschneit. Leider spielten aber die Temperaturen nicht mit und die weiße Pracht verschwand so schnell, wie sie gekommen war. Der guten Stimmung beim alljährlichen Weihnachtsmarkt in Schorfheides größtem Ortsteil Finowfurt tat dies jedoch keinen Abbruch und so nahm man das eher nasskalte Schmuddelwetter gelassen hin. Für das Gelingen hatten viele Beteiligte aus den ortsansässigen Vereinen, den Kindertagesstätten und der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt. Letztere hatte sogar den Ehrgeiz die schönste Weihnachtshütte auf dem Erzbergerplatz beizusteuern. Dazu hatten sich Bert und Björn Schorsch ans Werk gemacht und einen bunten Leuchtreklamekasten gebaut, der hoch über dem Stand der Feuerwehr angebracht wurde, um die Besucher anzulocken.

Pünktlich um 14 Uhr eröffneten Bürgermeister Uwe Schoknecht, der Finowfurter Ortsvorsteher Wilhelm Westerkamp und Pfarrer Ulf Haberkorn das weihnachtliche Treiben mit dem traditionellen Stollenanschnitt.

Der Weihnachtsmann in Gestalt von Henry Pepinski durfte natürlich nicht fehlen. Er hatte für die zahlreichen Kinder einen prallen Sack voller Geschenke mitgebracht, auf den sich die Kleinen gleich im Anschluss stürzen durften.

Das anschließende bunte Bühnenprogramm, gestaltet von den Kindern und Erziehern der Kindertagesstätten, fand reichlich Applaus. Durch den Nachmittag führte Bodo Derkow. "Es hat uns sehr gut gefallen", sagte Katrin Regling aus der Finower Clara-Zetkin-Siedlung. Ihr fünfjähriger Sohn Niklas hatte beim Bühnenprogramm mitgewirkt.

Gegen die Kälte gab es heiße Getränke mit und ohne Schuss sowie allerlei Deftiges und Gebratenes. Die zünftige Bratwurst durfte nicht fehlen. Unter anderem legte Pfarrer Haberkorn selbst Hand an, um den Klassiker vom Grill unter die Leute zu bringen. Der Pfarrer hatte noch eine ganz neue Idee mitgebracht. Er lud zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen gegen 18 Uhr ein. Der möglichen Textunsicherheit wurde mit fünfhundert Handzetteln begegnet. Den Anfang machte mit "Sind die Lichter angezündet" ein Weihnachtslied aus der einstigen DDR, dessen Text auf ein Gedicht der Kinderbuchautorin Erika Engel zurückgeht.