Probleme mit Berliner Polizeischülern

Berlin (dpa) Zu den umstrittenen Vorfällen an der Berliner Polizeischule gibt es am Montag (11.00 Uhr) eine Anhörung im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Eingeladen sind der Leiter der Polizeiakademie, Jochen Sindberg, ein Vertreter der Polizeischüler und ein Mitglied des Personalrates. Erwartet wird außerdem Ahmad Mansour, ein Psychologe und arabischstämmiger Deutsch-Israeli, der sich mit Integrationsfragen und der muslimischen Einwanderergesellschaft befasst.

Anonyme Vorwürfe zu Zuständen an der Schule für den Polizeinachwuchs hatten im November für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Rede war von Disziplinlosigkeit, Lernverweigerung und schlechtem Deutsch in einer Klasse mit vielen Schülern aus Einwandererfamilien.

In dem Bericht der Polizei, der am Montag diskutiert werden soll, heißt es, der hohe Anteil von Polizeischülern aus Zuwandererfamilien sei nicht Ursache für problematisches Verhalten. Allerdings kritisieren Ausbilder, dass Pünktlichkeit, Höflichkeit oder die Bereitschaft zur Anstrengung "nicht mehr in sehr hohem Maße" präsent sein. In Einzelfällen gebe es auch gravierende Verstöße.