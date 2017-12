Hausfriedensbruch im Asylheim

Stefan Adam

Schwedt (MOZ) Weil sie das Grundstück der Asylunterkunft in der Schwedter Flemsdorfer Straße in den Abendstunden unberechtigt betreten habe sollen, mussten sich zwei 27-jährige Männer vor dem Strafrichter des Amtsgerichtes verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage wegen Hausfriedensbruch erhoben, obwohl auch Hinweise von fremdenfeindlichen Äußerungen der ungebetenen Gäste vom Wachpersonal registriert wurden. Doch in der Hauptverhandlung bestritten beide Angeklagte den Vorwurf. "Das war keine Absicht. Wir wollten doch nur den Weg nach Hause abkürzen und das Tor stand offen", argumentierten die jungen Männer. "Erst später hat uns eine Polizeistreife angehalten."

Das war allerdings kein Zufall, denn das Wachpersonal hatte die Polizei über das unberechtigte Betreten des Grundstücks informiert und auch darüber, dass Worte wie "alle vergasen" und "kein Platz für euch in Deutschland" gefallen sein sollen. Ein Polizeibeamter bestätigte, die beiden Männer hätten Handschuhe mit Knöchelschutz getragen. Einer war angetrunken und trug eine Kette bei sich.

"Beiden wurde ein Platzverweis erteilt", sagte der Beamte. Die Aufnahmen der Überwachungskamera seien erst später ausgewertet worden. Die Fotoschau am Richtertisch bestätigte allerdings den Anklagevorwurf: ein Tor war offen und ein zweites geschlossen, die Umzäunung des Grundstückes eindeutig erkennbar. Auch wenn die fremdenfeindlichen Bemerkungen nicht konkret belegbar sind, ist der Vorwurf des Hausfriedensbruches bewiesen. Die Strafrichterin folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft und verurteilte die bereits vorbestraften Angeklagten zu Geldstrafen in Höhe von 1050 und 600 Euro.