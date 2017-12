Dreimal "Star Wars" um Mitternacht

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Star Wars"-Fans haben zum Start des neuen Kinofilms in Frankfurt die Qual der Wahl. Der Film "Die letzten Jedi" (Episode VIII) ist im Cinestar in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gleich in einer dreifachen Mitternachtspremiere zu sehen. Und zwar in der deutschsprachigen Version, im englischen Original und im Doppelpack mit der Vorgänger-Episode VII.

Um 21 Uhr beginnt zunächst im Saal 2 die Doppelpack-Premiere mit "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (Episode VII) und ab eine Minute nach Mitternacht "Star Wars: Die letzten Jedi" (Episode VIII). Für Fans, die nur den neuen Film in der deutschen Synchronfassung sehen möchten, ist um 0.01 Uhr der Kinosaal 1 reserviert. Und alle Fans, die zur Mitternachtspremiere "Star Wars: The Last Jedi" in der englischsprachigen Originalversion bevorzugen, sollten spätestens um 0.01 Uhr im Saal 3 Platz genommen haben.