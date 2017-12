Ganz und gar kein altes Eisen

Katrin Hartmann

Eberswalde (MOZ) Wer im Alter fit bleiben will, sollte sich engagieren. Das scheint zumindest das Credo des Kreisseniorenbeirats zu sein. Am Sonnabend trafen sich die Mitglieder mit Landrat Bodo Ihrke und Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski zum 15. Stammtisch.

Warum wird eine alternde Gesellschaft so oft mit negativen Entwicklungen assoziiert? Diese Frage stelle sich Landrat Bodo Ihrke (SPD), der als künftiger Ruheständler auch bald in den Reihen engagierter Ehrenamtler im fortgeschrittenen Alter sitzen will, wie er selbst sagte, immer wieder. Laut Ihrke sollte die Frage vielmehr lauten, inwiefern die Gesellschaft auf die sich ändernden Bevölkerungsentwicklungen reagiere. "Wir müssen fragen, was die Bedürfnisse einer älter werdenden Gesellschaft sind", sagte der Landrat vor den 40 geladenen Mitgliedern des Kreisseniorenbeirats im Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio am Sonnabend.

Dem stimmte auch Bürgermeister Friedhelm Boginski zu. "Wir müssen den demografischen Wandel auch als Chance begreifen", sagte der Chef des Eberswalder Rathauses und forderte die Ruheständler auf, sich weiter so rege an den Diskussionen zu beteiligen. "Unser Seniorenbeirat ist bereits sehr engagiert", sagte Boginski. "Mischen Sie sich ruhig weiter ein."

Als Bedürfnisse einer älter werdenden Gesellschaft stellte Bodo Ihrke für den Barnim einige Punkte heraus. Insbesondere die Kluft in der medizinischen Versorgung sei mit vorn dabei. "Auf dem Papier ist der Barnim mit Ärzten überbesetzt", so Ihrke. Die Zahlen halten allerdings nicht das Gefälle zwischen den ländlichen Regionen, wo es schwierig sei, Ärzte anzusiedeln, und dem Hauptstadt nahen Raum fest. "Deshalb wurden jetzt zwei Faktoren hinzugefügt", so Ihrke. Eben dieser Gegensatz zwischen Stadt und Land sowie ein demografischer Faktor, der mit einberechnet, dass die Bevölkerung auf dem Land im Durchschnitt älter ist als in der Stadt. Darauf müsse sich die medizinische Versorgung nun einstellen. Wichtig dabei: Es sollen kein Verdrängungswettbewerb, aber auch keine Versorgungslöcher entstehen, so Ihrke.

Zufrieden zeigte sich der 62-Jährige mit den Pflegeangeboten im Landkreis. So befinden sich im Barnim 41 stationäre Pflege-, 81 Kurzzeitpflege- und 181 Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen. Für eine älter werdene Bevölkerung müssten sich allerdings auch andere Formen weiterentwickeln, etwa Betreutes Wohnen.

Für anderweitig Hilfesuchende stehen im Landkreis zudem 36 Selbsthilfegruppen und acht Kontaktstellen zur Verfügung. Die Vermittlung dazwischen bedarf allerdings noch mehr Ausbau, gestand Ihrke ein.

Der öffentliche Nahverkehr sei eine weitere Herausforderung. Dabei gilt: die Ballungszentren im Barnim verdichten und neue Ideen, wie etwa Rufbusse oder Carsharing, für den ländlichen Raum weiter entwickeln.

Peter Kikow, Vorsitzender des Kreisseniorenbeirats Barnim und stellvertretender Vorsitzender des Landesseniorenrats, fasste noch einmal die Arbeitsschwerpunkte der zurückliegenden Monate im Kreisseniorenbeirat zusammen. So beschäftigen sich die Mitglieder mit den Rentenangleichungen zwischen Ost- und Westdeutschland, generationsübergreifenden Begegnungsstätten, sozialem und mietpreisgebundenen Wohnungsbau und anderen Themen. Rückblickend würdigte er auch das Engagement zur 24. Brandenburgischen Seniorenwoche.

Folgende Themen sollen 2018 vertieft werden: die ärztliche Versorgung, der Bau altersgerechter und sozialer Wohnungen, die Anpassungen im öffentlichen Nahverkehr. Zudem wollen die Mitglieder Pflegeeinrichtungen besuchen. Das Engagement, so Peter Kikow, beweise: "Unsere Senioren gehören nicht zum alten Eisen."