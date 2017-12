Überraschung an der Haltestelle

Olav Schröder

Birkholz (MOZ) Der erste Bus der neuen Bernauer Stadtlinie 892, der mit dem Fahrplanwechsel auch Birkholz und Birkenhöhe anfährt, ist von vielen Anwohnern mit großer Freude am Sonntagmorgen begrüßt worden. Sie stießen an der Haltestelle in Birkholz mit einem Glas Sekt an. Nach 25 Jahren gehöre Birkholz nun auch verkehrsmäßig zur Stadt Bernau, freute sich Ortsvorsteher Dieter Geldschläger, der mit seiner Birkholzer Amtskollegin Heidi Scheidt und weiteren Anwohnern die erste Fahrt des Busses der Barnimer Busgesellschaft um 9.32 Uhr für einen Besuch in Bernau nutzte. Fahrer Uwe Zimmermann wurde von den Anwohnern mit einem kleinen Adventsgeschenk bedacht. "Damit er auch wiederkommt", scherzte Anwohnerin Britta Stark. Der Birkholzer Ortsbeirat hat alle Rentner aus dem Ort zu einer kostenfreien Fahrt nach Bernau mit Besuch des Weihnachtsmarktes und der Rathausbaustelle samt Kaffeetrinken am 14. Dezember, Abfahrt 14.41 Uhr, eingeladen. Anmeldungen nimmt Sigrid Schmidt, Vorsitzende der Seniorengruppe, entgegen.