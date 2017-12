Barnimer Linke startet mit einer Doppelspitze

Olav Schröder

Panketal (MOZ) An der Spitze des neuen Vorstands der Barnimer Linken steht eine Doppelspitze. Kerstin Kühn (54) aus Schönow und Thomas Sohn (57) aus Bernau wurden am Sonnabend auf der Mitgliederversammlung in der Zepernicker Schulmensa gewählt. Sie folgen damit auf Sebastian Walter (27), der acht Jahre lang Kreisvorsitzender der Linken war und nicht mehr für das Amt kandidierte. "Acht Jahre Kreisvorsitzender zu sein, ist in meinem Alter eigentlich genug", sagte er. Aber auch seine gewerkschaftliche Tätigkeit verlange Parteiunabhängigkeit von ihm.

Über eine Veränderung der Struktur des Vorstands wurde schon seit Längerem diskutiert. Auf Vorschlag des bisherigen Vorstands wurde nun eine Doppelspitze gebildet, um die Arbeit auf mehrere Schultern unter Einbeziehung des gesamten Vorstands zu verteilen. Ein Grund dafür ist nicht allein die Berufstätigkeit der beiden neuen Vorsitzenden. Vielmehr sollen, wie Thomas Sohn sagte, "im Barnim weiße Flecken gefüllt und neue Ressourcen erschlossen werden".

Mit viel Beifall verabschiedeten die knapp 100 Teilnehmer der 395 Mitglieder starken Partei Sebastian Walter nach seiner letzten Rede als Kreisvorsitzender. "Anderthalb Jahre vor der nächsten Kommunalwahl haben wir schon 90 Prozent unseres Wahlprogramms abgearbeitet", sagte er. Zu den Erfolgen in den zurückliegenden acht Jahren zählte er die Einführung eines beitragsfreien Kita-Jahres in Brandenburg, die Rekommunalisierung, die Bildung eines kommunalen Kreiswerks und die Einführung von Schulsozialarbeitern. 2017 seien 20 neue Mitglieder in die Partei eingetreten, so viel wie in den zurückliegenden fünf Jahren nicht. Als stärkste politische Kraft im Kreis habe sie Anspruch darauf, den Beigeordneten zu stellen. Mit Holger Lampe stelle sie einen Kandidaten, der "als Stimme des ländlichen Raums" gelte.

Mit Blick auf die Landratswahl 2018 wolle die Linke erst über Inhalte und dann über Personen diskutieren, so Walter. Vielleicht sei es sinnvoller, ein Bündnis mit einem gemeinsamen Kandidaten zu bilden. Ende Januar, Anfang Februar solle darüber entschieden werden.

Bei der Kommunalwahl 2019 will die Linke erneut als stärkste politische Kraft im Barnim abschneiden. Angesichts von Wahlergebnissen über 30 Prozent, so André Stahl, habe sich die Linke allerdings über "viele Jahre etwas vorgemacht". Die Partei sei aus regionalen Aspekten, aus Tradition oder als Heimatpartei gewählt worden. Dies werde künftig nicht mehr so sein, vielmehr müssten linke Positionen angeboten werden. Stahl, zugleich Bürgermeister von Bernau, erinnerte daran, dass in der Stadt 900 Kinder und Jugendliche in Bedarfsgemeinschaften leben.

Neben Kerstin Kühn und Thomas Sohn wurden Michael Wolff (Eberswalde) als Stellvertreter, Ulrike Glanz (Eberswalde) als Schatzmeisterin, Frank Müller (Ahrensfelde) als Geschäftsführer, Bärbel Mierau (Bernau), Sebastian Walter, Anselm Tischler (beide Eberswalde), Stefan Wegener, Katja Dentzer und Liane Kilinc (alle Wandlitz) gewählt.