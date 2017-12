Weihnachtsstimmung in der Uckermark

Der Schwedter Chor in der kath. Kirche am 10.12.2017 © Foto: Stefan Csevi

Oliver Schwers

Schöneberg/Angermünde (MOZ) Ein übervolles Programm präsentierten Kirchen, Vereine, Gemeinden und Veranstalter am zweiten Adventswochenende in der gesamten Uckermark. Geöffnet hatten viele Weihnachtsmärkte. Es gab einen regelrechten Konzertmarathon.

Wie immer gut besucht - der Angermünder Gänsemarkt vor der Rathauskulisse. Das viertägige Fest zieht in jedem Jahr nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen und Ausflügler in die Stadt. Die konnten im Rahmen der Weihnachtsstadt Angermünde an speziellen Führungen teilnehmen, Sehenswürdigkeiten besichtigen und weihnachtliche Lesungen verfolgen. Zeitgleich hatte der beliebte Kinderweihnachtsmarkt der Stadtwerke mit Nonstop-Programm geöffnet.

In Schwedt zog der Winterweihnachtsmarkt Gäste an. Auch in Gartz und Greiffenberg köchelte der Glühwein literweise in großen Bottichen. Rundum konnten sich die Veranstalter kaum über zu wenig Besucher beklagen, waren doch Stände, Bühnen und Bastelangebote dicht umlagert.

Einen regelrechten Konzertmarathon bewältigen Solisten, Ensembles und Chöre in den verschiedensten Kirchen und auf Märkten, wie auch unter freiem Himmel. Gesungen wurde in Criewen, Schmargendorf, Crussow, in Schwedt und Angermünde, in Berkholz, Stützkow, Gartz, Hohenfelde, Landin, Mescherin und in vielen weiteren Gemeinden. Selbst bei bester Zeiteinteilung hätte es niemand geschafft, auch nur einen Bruchteil der Veranstaltungen zu besuchen.

Der Bratapfel stand im Mittelpunkt der Schöneberger Adventszeit. Ortsvorsteherin Christian Möbius und Kerstin Wiangke zauberten die gebackenen Früchte aus zwei Elektro-Herden einer Weihnachtsmarkt-Küche. "In Ermangelung einer eigenen Ernte mussten wir erstmals Äpfel kaufen", so Christiane Möbius. Butter, geriebene Mandeln und Nüsse verfeinerten den Geschmack. Drüber kam eine Vanillesoße. Ein Rezept aus Großmutters Zeit, als die Bratäpfel noch in der Ofenröhre vor sich hin bruzzelten. Der Weihnachtsmann erschien in Schöneberg diesmal nicht im Trabbi, in der Kutsche oder auf dem Trecker, sondern erstmals in einem etwas größeren Buggy - zur Überraschung der Kinder.