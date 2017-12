Verführerische Weihnachtsmärkte

Besinnliche Stunde: Nicole Eccarius (2.v.r.) liest Märchen in der Briganten-Jurte auf dem Lichteradventsmarkt in Bernau. © Foto: MOZ/Sergej Scheibe

Renate Meliß und Olav Schröder

Bernau (MOZ)

Bilderstrecke Weihnachtsmärkte im Niederbarnim Bilderstrecke öffnen

"So ab 16 Uhr kann hier keiner mehr treten", formuliert es Klaus Joachim, Leiter der AG Kultur in Ahrensfelde. Der Weihnachtsmarkt ist schon am frühen Nachmittag recht gut gefüllt. "Lass uns gleich auf die Wilde Maus!", rufen zwei Jungen und stürmen auf das rumpelnde Gefährt zu. "Komm Lotte", ruft jemand. Lotte ist kurz darauf mit strahlenden Augen auf der kleinen Achterbahn zu sehen. 60 Stände sind aufgebaut. Auch der Schützenverein ist mit dabei. Handarbeiten vom Näh- und Kreativzirkel bietet Jeanette Kahwald an. Bibliothekarin Christine Schneller steht am Bücherstand, "Das sind Buchspenden, die uns Leser gebracht haben." Das Höhenfeuerwerk ist dann das Highlight am Abend.

Nahezu alles, was das Herz an Keramik, Holzschnitzkunst, weihnachtlichem Schmuck und Kunsthandwerk begehrt, ist auf dem siebten Adventsmarkt an der Basdorfer Kirche zu finden. Da sich das inzwischen herumgesprochen hat, können sich die Veranstalter, die Kirchengemeinde und Basdorfer Vereine, über mangelnde Nachfrage nicht beklagen. Und weihnachtliche Stimmung stellt sich auch ein, ob nun beim Singen in der Kirche oder beim Geschichtenerzähler Mathis Oberhof im Zelt.

In Werneuchen fallen ein paar dicke Schneeflocken. Neugieriges Staunen am Stand der Gartenbahn von Heike Löwenhagen und Frank Gillmann. "Wir sind schon seit vielen Jahren immer wieder mit dabei. Einfach so zum Spaß der Kinder", sagt Frank Grillmann. Hans-Joachim Spiegel, Christian Nowotnick und Beate-Maria Lorenz sind Lehrer an der Europaschule. Ihre Schüler haben die nun angebotenen Stoffbeutel, Plüschfiguren, Kissenplatten und mehr angefertigt. Vereine, die Feuerwehr, der Karnevalsclub sind vertreten. Auch in der Kirche, der Heimatstube, dem Stadthaus und der Tourist-Info schauen sich Besucher um.

Zum neunten Mal feiern die Eichener ihren Weihnachtsmarkt wie ein Musical. Am Dorfanger stehen die Besucher dicht gedrängt, um sich das Märchenspiel nicht entgehen zu lassen. "Rotkäppchen, Rapunzel, Schneewittchen - die Bar muss geschlossen werden, ich kann euch nicht weiter beschäftigen!", ruft Frau Holle traurig. Die ganze Nacht schreibt sie an einem neuen Stück und ruft am Morgen dann die Jäger, die es zur Post bringen sollen. Doch die haben nicht mit Piraten à la Jack Sparrow gerechnet. Wer könnte den DHL-Boten jetzt noch helfen, wenn nicht - genau! Engel 07 oder 007, das tapfere Schneiderlein! Schon eilt es herbei: "Gestatten - Schneider - James Schneider!". Die perfekte Vorstellung - begleitet von Beifall, amüsiertem Staunen und quietschendem Vergnügen der Gäste - ist ein "Eichener Special". Im Anschluss ging es an den Ständen weihnachtlich weiter.

"Kommt er?" - Aufgeregt warten die Kinder auf dem Marktplatz in Biesenthal, der sich in eine glitzernde Weihnachtswelt verwandelt hat. Ein buntes Programm unter anderem mit der Kita "Knirpsenland", den Line-Dance-Kids und dem Gemischten Chor verkürzt die Zeit. Dann ist es soweit - in Begleitung des Weihnachtsengels steigt Knecht Ruprecht auf die Bühne und nimmt- von strahlenden Kinderaugen begleitet - Platz. Jetzt kann die kleine Marie nicht länger still stehen und steht schon singend vor ihm auf der Bühne. Danach gibt es auch für die anderen kein Halten mehr. Der gute Alte wird dicht umringt.