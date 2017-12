Löschkids testen ihr Wissen

Elke Lang

Weichensdorf (MOZ) Bei der Freiwilligen Feuerwehr von Weichensdorf war am Sonnabend viel los. Mit zwölf Eltern und Kameraden als Helfer feierten 21 Löschkids und Feuerwehr-Jugendliche ihren Jahresabschluss mit einer Nachtwanderung und einem weihnachtlichen Programm. Alle hatten sich im Gerätehaus ganz aufgeregt versammelt. Es galt nämlich erst einmal, sich gründlich auf die Aufgaben vorzubereiten, die bei der nächtlichen Wanderung durch das Dorf an verschiedenen Stationen zu lösen waren. Erste Hilfe und Feuerwehr-Wissen waren gefragt. An einer sogenannten Naturstation ging es mit Oberförster Axel Becker darum, wie sich im Katastrophenfall Forstleute und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gegenseitig ergänzen können. Auch Spiel und Spaß kamen dabei nicht zu kurz. Das Gewicht von Feuerwehrgerätschaften sowie Entfernungen wurden geschätzt, und ein Riech- und Fühltest absolviert. Der Fühltest erforderte ein ganzes Stück Mut von den Kindern, mussten sie doch in einen Kasten fassen, ohne sehen zu können, was sich darin befindet. Das war sehr lustig. Wer mit seiner Gruppe alles gut gelöst hatte, erhielt am Schluss eine Urkunde.

Bei der Weihnachtsfeier ging es mit Spiel und Spaß weiter, etwa mit dem Weihnachtsbaum-Wettschmücken. Nicht nur für die acht Löschkids im Alter von sechs bis acht Jahren war der Besuch des Weihnachtsmannes, der kleine Geschenke dabei hatte, ein Erlebnis.

Die Jugendfeuerwehr von Weichensdorf wird von Babett Schmidtchen als Jugendwartin geleitet. Zu ihr kommen auch die Kinder aus den umliegenden Orten. Sie ist weit über die Heimatregion hinaus für ihre Aktivitäten bekannt. Beim "BB Radio-HörerHelden"-Award hatte sie den Sonderpreis des Ministerpräsidenten verliehen bekommen, worauf alle sehr stolz sind. Die Jugendfeuerwehr leiste Großartiges, um für den dringend notwendigen Nachwuchs zu sorgen, erklärte Dietmar Woidke bei der Ehrung auf Schloss Diedersdorf am 1. Dezember.