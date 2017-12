Bitte Platz nehmen auf der Feldbahn

Doris Steinkraus

Letschin (MOZ) Einst gehörte die Modellbahn zu den großen Wünschen vieler Kinder. Heute steht moderne Spielzeugtechnik ganz oben auf der Geschenkeliste. Ihre Faszination hat die Welt der kleinen Bahnen dennoch nicht verloren. Der Eisenbahnverein Letschin pflegt sie liebevoll.

Der zweieinhalbjährige Niklas kommt aus dem Staunen gar nicht raus. Da fahren Mini-Bahnen in verschiedenen Größen wie von Geisterhand betrieben ihre Runden. Gleich im Eingangsbereich haben die Letschiner Eisenbahnfreunde eine Platte installiert, auf der mehrere Spuren und damit auch Lokgrößen im Kreis fahren. Niklas Eltern Stefanie Prinz und Sven Kaatz sind nur einige der zahlreichen Besucher an diesem Sonnabend. "Das ist bei uns seit 15 Jahren Tradition", erklärt Vereinschef Bernd Kutzke. Immer am Sonnabend des zweiten Advents laden die Mitglieder zur Schau der kleinen Bahnen ein.

Die Platte am Eingang gibt nur einen Vorgeschmack. In der großen Halle sind acht komplette Modelleisenbahnwelten aufgebaut. "Das ist unsere neueste Errungenschaft", verweist Bernd Kutzke auf eine 1,10 m mal 2,50 m große Platte. Auf der ist eine ganze Bahnhof-Stadt montiert - mit Bäumen, Tunnel, Häuser, Bahngebäuden, Gleisen samt Zubehör und natürlich jeder Menge Loks und Wagen. "Die komplette Ablage hat uns ein Magdeburger geschenkt", erzählt der Vereinschef.

Im Sommer würden viele Radtouristen vorbei kommen. So sei auch dieser Kontakt zustande gekommen. Ein älterer Herr fand in Letschin, wonach er schon lange gesucht hatte - eine gute Heimstatt für seine über Jahre liebevoll hergerichtete Anlage. In dieser Größe kommen da gut und gerne 60 000 Euro Anschaffungswert zusammen, wissen die Experten. Doch der Wert nützt den Fans meist wenig, denn im Wiederverkauf können sie von solchen Summen nur träumen. Um so glücklicher sind Sammler und Bastler, wenn sie ihre Anlagen weiter in guten Händen wissen. Bei den Letschiner Eisenbahnfreunden können sie sich dessen sicher sein.

Und es werden sogar immer mehr. 48 Mitglieder zählt der Verein derzeit. Mit zehn haben die Letschiner einst begonnen. Kutzke freut sich vor allem, dass auch sechs Jungs regelmäßig am Sonnabend mit dabei sind, basteln und sich für Eisenbahntechnik interessieren. Jetzt fehle nur noch so etwas wie ein Jugendwart, sagt er. Damit man die Truppe ganz individuell betreuen kann.

2019 feiert der Verein 20-jähriges Bestehen. Schon im kommenden Jahr sollen die Vorbereitungen fürs Jubiläum beginnen. Ideen für weitere Projekte haben die Vereinsmitglieder schon eine ganze Menge. Manfred Nickel zeigt im Freigelände die nächste Neuerung, die mit der Saisoneröffnung 2018 in Betrieb gehen wird. Diverse Gleise für eine Gartenbahn sind bereits verlegt, auch der Schaltschrank steht schon. "Hier soll dann eine Gartenbahn den Kaffee und Kuchen für die Gäste des Gartenbahn-Cafés per Güterwagen bringen", erzählt der Letschiner. Man müsse ja immer etwas Neues bieten, um die Besucher zu locken, sagt er lachend. Die Sache mit der Draisine vom Bahnhof zum Vereinsgelände ist auch solch eine Neuerung. Im nächsten Jahr wolle man die Gleise dafür freilegen, berichtet Bernd Kutzke. An diesem Adventssonnabend aber gibt es auch so genug zu entdecken. Die Platten mit den Modelleisenbahnen sind nur ein Bruchteil dessen, was Besucher im Domizil entdecken können.

Unzählige Original-Utensilien der Bahn haben hier ihren Platz gefunden, halbe Stellwerke, alte Diensttelefone, Uniformen, Schalttafeln und Signale. Und draußen absolvieren viele Besucher trotz kaltem Dezember-Wetters sogar eine Fahrt mit der Feldbahn. Bei Kaffee und Kuchen kann man sich in der Halle wieder aufwärmen.