Handwerk in kalter Zugluft

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Hunderte Frankfurter und Besucher bis aus Cottbus und Berlin haben sich am Wochenende in der St. Marienkirche gedrängt. Das Frauenunternehmen lud dort zum traditionellen "Advent in St. Marien" ein. Der besondere Weihnachtsmarkt ist auch am dritten Advent geöffnet.

Er ist zweifellos der wahre, der wirkliche Weihnachtsmarkt in Frankfurt - der privat organisierte "Advent in St. Marien". Glühweinduft, weihnachtliche Musik, hübsch angestrahlte Säulen und Händler mit besonderen Angeboten lockten am Sonnabend und Sonntag mehrere Hundert Besucher in die St. Marienkirche. Die Gäste wussten natürlich aus den Vorjahren, was sie dort Schönes erwartet. Eine Neuerung überraschte sie dann aber doch: Immer wieder standen Besucher vor dem verschlossenen Haupteingang der mittelalterlichen Kirche. Der Grund war gleich links neben dem Haupteingang zu finden. Hier ist nämlich das prachtvolle Erbbegräbnis in der kleinen Kapelle zu sehen. Und das sollte auch während des Adventsmarktes so bleiben - und deswegen wurde die Kasse diesmal nicht vor dem Eingang der Kapelle platziert.

Durch die Seiteneingänge ging es recht schnell in die hübsch illuminierte Kirche. Da sich diese beiden diesmal dauerhaft geöffneten Zugänge aber gegenüber liegen, zog die Winterluft unangenehm durch die Kirche. Und bei den genau zwischen den Eingängen stehenden Händlern wurde der Glühwein etwas schneller kalt als bei anderen. "Das ist nicht so schön", sagte Werner Lange, auf die Zugluft angesprochen. Der letzten Korbmacher in der Region hat seit Jahren seinen Stand in St. Marien. "Es bleiben weniger Menschen sitzen, die selbst Körbe flechten wollen", bedauerte der Handwerker aus Fünfeichen. Er sei aber trotzdem wieder sehr gern dabei, ergänzte er.

Von Werner Langes Stand aus sind die mit weihnachtlichen Symbolen illuminierten Säulen sehr schön zu sehen. "Wir haben uns extra einen großen Diaprojektor besorgt, damit das funktioniert", erklärte Winfried Haag, in dessen Händen die technische Ausstattung liegt. Auch der Weihnachtsmann hatte gut zu tun. Er beschenkte vor allem die Kinder, auch die kleine Elly. Das Mädchen schaute etwas skeptisch. Seine Mutter Alexandra Block erzählte, ihr gefalle es auf dem Adventsmarkt sehr gut. Überraschend sei für sie vielleicht nur, dass der Weihnachtsmann immer wieder von Besuchern umarmt werde. Des Rätsels Lösung: Unter dem roten Mantel steckte Norbert Leitzke. Und der einstige Kinderbeauftragte der Stadt ist bei sehr vielen Frankfurtern gut bekannt.

Schon seit dem frühen Morgen war Obstbauer Raik Neumann auf den Beinen. Um 5 Uhr ging es los, sagte er. Erst den Hofladen herrichten und dann auf den Adventsmarkt Vorbereitungen treffen. "Bei all der Arbeit viele Menschen zu treffen - das ist es, was mir Spaß macht auf dem Markt in St. Marien", betonte er. Auch Michael Sommerfeld war zufrieden. "Manchmal braucht es etwas, aber heute ging es gleich gut los", erzählte er. Wild aus Frankfurt, präziser aus Neuberesinchen, wo seine Firma R+S Wildwaren sitzt, hat er im Angebot. "Wildbockwurst und Wildknacker gehen wirklich gut weg", erklärte er. Natürlich hat er auch Wurst aus Wild dabei. "Es lohnt sich schon, hier auf dem Adventsmarkt dabei zu sein."

Die Besucher können auch diesmal manches selbst basteln. Etwa am Stand der Produktionsschule des Überbetrieblichen Ausbildungszentrums (ÜAZ). Vogelhäuschen hat Maik Wienke mit seinen Schützlingen vorbereitet, und viele Dekoartikel zu Weihnachten. Gegen eine kleine Spende werden diese abgegeben. "Wichtig ist, dass unsere Schüler wissen, dass sie etwas angefertigt haben, das auch gebraucht wird", betonte er.

Übrigens: Auch der Rote Sessel der MOZ, auf dem schon viele engagierte Frankfurter Platz genommen haben, ist in St. Marien dabei. Auf ihm saß diesmal der Weihnachtsmann. Und am dritten Adventswochenende wird Carmen Winter vom Sessel aus Weihnachtsgeschichten lesen.

"Advent in St. Marien", 16. und 17. Dezember, 13 bis 19 Uhr