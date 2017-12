Jürgen Liebing

Berlin (MOZ) Am Donnerstag feierte die Staatsoper Unter den Linden ihren 275. Geburtstag mit einem Festkonzert in dem Haus, das, so Intendant Jürgen Flimm, "fast richtig fertig" ist. Das war damals nicht anders, als Friedrich der Große auf die Eröffnung bestand. Einen Tag später wurde mit der Premiere von Engelbert Humperdincks Märchenoper "Hänsel und Gretel", die der Komponist und Wagner-Adept einmal selbstironisch ein "Kinderstubenweihfestspiel" genannt hat, der reguläre Spielbetrieb aufgenommen. Zwar hat diese Oper nichts mit Weihnachten zu tun, aber landauf, landab wird sie in der Adventszeit ins Programm genommen, wobei man sich insofern auf den Komponisten berufen kann, als die Uraufführung doch am 23.Dezember 1893 im Hoftheater Weimar stattfand.

Wollte man mit diesem Auftakt ein Signal setzen, dass man sich besonders um ein junges Publikum kümmern will? Diese Idee ist nur zum Teil aufgegangen, denn die Inszenierung von Achim Freyer, der stets auch sein eigener Bühnen- und Kostümbildner ist, ist nicht kindlich, sondern streckenweise kindisch. Hänsel und Gretel, wunderbar gesungen von Katrin Wundsam und Elsa Dreisig, wirken wie aus einem japanischen Manga: riesig aufgeblähte Köpfe mit schwarzen Kulleraugen. Die Mutter Gertrud (Marina Prudenskaya) steckt in einem roten Kleid und bewegt sich wie eine Marionette. Der Besenbinder Peter (Roman Trekel) könnte auch den Räuber Hotzenplotz geben. "Es ist alles so schön bunt hier", möchte man mit Nina Hagen sagen oder singen, wenngleich die Bühne selbst nur ein schwarzer Raum ist mit weißen Krakeleien, die sich manchmal verselbständigen.

Eine große Katze, die das Mausen nicht lassen kann, huscht immer wieder über die Bühne, dazu noch viel anderes märchenhaftes Getier. An der Bühnendecke hängt eine Spinne, die mit ihren langen Beinen rudert. Das könnte ein Gruselmoment sein, der aber verpufft.

Die Knusperhexe, mit großer Tasse auf dem Kopf und statt einer Nase einem langen Finger, der auch ein Penis sein könnte, wird von dem Tenor Stephan Rügamer gesungen. In dieser Besetzung liegt auch ein Moment der Bedrohung, geht es doch unterschwellig auch um Sexuelles, um Pädophilie. Aber das interessiert den Regisseur nicht weiter. Und auch die Armut, die heute noch in weiten Teilen der Welt herrscht und zu Flüchtlingsströmen führt, wird hier einfach weggespielt. "Herrgott wirf Geld herab! Nichts hab ich zu leben, kein Krümchen, den Würmern zu essen zu geben", heißt es im Libretto von Adelheid Wette, der Schwester des Komponisten Humperdinck.

Auch musikalisch vermag die Aufführung nicht gänzlich zu überzeugen. Das Orchester unter der Leitung von Sebastian Weigle klingt seltsam dumpf. Das mag an der teilweisen Abdeckung des Grabens für die Spielfläche liegen.

Bis man die Behauptung "fast richtig fertig" in der Stellungnahme von Flimm wird streichen können, dürfte es noch eine gute Weile dauern.

