Zwischen Handwerk und Glühwein

Elke Lang und Tatjana Littig

Neuendorf/Storkow (MOZ) Adventszeit ist immer auch Weihnachtsmarktzeit. Entsprechend fanden am vergangenen Wochenende wieder viele Veranstaltungen in der Region statt. Die einen klein und individuell, die anderen groß und kommerziell. Die MOZ stattete einigen einen Besuch ab.

Ihren 24. Geburtstag verbrachte Isabell Bieck aus Beeskow mit ihrer Mutter auf der Scheunenweihnacht in Neuendorf. Warm eingepackt machten sich die beiden Frauen auf die Suche nach schönen Dingen. "Das ist hier so gemütlich und familiär", schwärmte Michaela Bieck aus Günthersdorf. "Und es wird viel Selbstgemachtes angeboten", ergänzte die Tochter. Selbstgemachtes gab es in der Tat soweit das Auge reicht: Socken, Kerzen, Plätzchen, Hundehalsbänder, Dekoration aus Beton oder Schmuck - jeder Besucher konnte auf seine Kosten kommen. Daneben gab es diverse Leckereien, wie frische Waffeln, gebrannte Mandeln, Glühwein und Grünkohlsuppe.

"Alles handverlesene Händler aus dem Landkreis", erklärte Jörn Berger, Betreiber des Landhofs Septemberwiese, stolz beim Anblick der Veranstaltung. Seit sieben Jahren schon findet sie auf dem Hof und in der Scheune des Landhofs statt. Aber: "Das ist eine Aktion des gesamten Dorfes", betont er.

Auch hinter dem Weihnachtsmarkt in Briescht stecken verschiedene Akteure: der Fastnachtsverein, die Feuerwehr und die Gaststätte. Zur sechsten Ausgabe am Sonnabend fiel erstmals Schnee. "Darüber haben wir uns ganz doll gefreut", berichtete Julia Eisenmenger vom Organisationsteam. Eine weitere Premiere: erstmals wurden Weihnachtsbäume zum Verkauf sowie Ponyreiten und Kremserfahrten angeboten.

Der Besucher des Storkower Weihnachtsmarktes, welcher immer am Wochenende des Zweiten Advents stattfindet, wurde vor die Frage gestellt: Wo anfangen? Stürzt man sich gleich in den Bratwurst- und Glühweintrubel auf dem Marktplatz, wo auch ein Karussell für Volksfeststimmung sorgt, oder geht man es zuerst ruhiger und besinnlicher auf der Burg an, wo es im gut geheizten Großen Saal viele Bastelmöglichkeiten sowie Kaffee und Kuchen gab. Jedenfalls hat die Stadt als Alleinstellungsmerkmal gleich zwei Weihnachtsmärkte.Beide sind durch eine kleine, von Lichtersternen und -ketten erhellte Wegstrecke verbunden. Diese absolviert der Weihnachtsmann aber nicht zu Fuß, sondern zusammen mit seinen Engeln in einer festlich geschmückten Kutsche vom Reiterhof Pferdefreunde Klein Schauen. Dessen Inhaberin Birgit Licht hatte diesmal auch auf den Burghof ein besonders von den Kindern bewundertes Eselchen mitgebracht. Die große Stunde des Weihnachtsmanns alias Lutz Kühne schlägt immer am Sonntag, wenn er für ein kleines Liedchen oder Gedicht Wunschzettel entgegennimmt. Am Sonnabend verteilte er an alle Kinder kleine Geschenke, die von Constanze Gradhand, der Inhaberin von Edeka Storkow, gespendet worden waren. Eine große Spende konnte Siefried Unger, Geschäftsführer der Storkower Tafel, entgegennehmen, die diesmal einen eigenen Stand auf dem Marktplatz hatte. Karsten Baumann, der Vorsitzende des Mittelstandsvereins, übergab ihm zusammen mit dem Mitglied Detlef Nutsch einen Scheck über 1100 Euro. "Das hilft uns, unsere Mietkosten aufzubringen", bedankte sich Siegfried Unger.

Je dunkler es wurde, desto mehr Leute strömten am Wochenende auf den kleinen Lieberoser Weihnachtmarkt an der Darre. "Er ist bei uns große Tradition", ist Bürgermeisterin Kerstin Michelchen zufrieden. "Die Stände werden alle ehrenamtlich von Lieberoser Vereinen und Familien betreut." Sie selbst war voll beschäftigt mit dem Backen und Verkaufen von Waffeln und Quarkspitzen. Der gesamten Markt war von dem Duft dieses Gebäcks durchströmt. Der Jugendclub hatte seinen Stand, das Familienzentrum, das Deutsche Rote Kreuz - "eigentlich alle", so das Fazit von Kerstin Michelchen. Die Freiwillige Feuerwehr hatte zwei Feuerschalen aufgestellt und sorgte für die Sicherheit auf dem Gelände. Außerdem veranstalteten die Kameraden an ihrem Stand Dosenzielwerfen. Der Erlös daraus wird als Spende für den Lieberoser Spielplatz eingesetzt. Weihnachtsmann, Kindereisenbahn, Glühwein und viel zu essen gaben dem Markt genauso wie der Lieberoser Posaunenchor der Kirche die richtige Adventsstimmung.