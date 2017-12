Himmlische Freuden

Peter Buske

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Wir genießen die himmlischen Freuden, drum tun wir das irdische meiden", heißt es in einem Volksliedtext aus der Sammlung "Des Knaben Wunderhorn", den Clemens Brentano und Achim von Arnim zwischen 1805 und 1808 veröffentlichten. Gustav Mahler hat dieses "Wunderhorn"-Lied zum Ausgangspunkt seiner 4. Sinfonie G-Dur gemacht, die dem 4. Philharmonischen Konzert des Brandenburgischen Staatsorchesters unter Leitung von Howard Griffiths am Freitag in der Frankfurter Konzerthalle seinen Schluss- und Höhepunkt setzte.

Als Ausgangspunkt der scheinbar heiter-naiven Sinfonie bestimmt der Schlusssatz mit seinem Soprangesang von den "himmlischen Freuden" die gesamte musikalische Entwicklung. Schellengeläut gleich zu Beginn macht es deutlich: Hier wird ein kindlicher Ton angeschlagen. Doch der erweist sich alsbald als trügerisch. Statt auf klanglich kompaktes Großaufgebot, setzen die Musiker auf eine von kammermusikalischer Leichtigkeit geprägte Lesart. Genüsslich und detailverliebt sorgen sie dafür, dass skurrile Heiterkeit abrupt in tumultartige Ballungen umschlägt, melodische Bögen voller himmlischer Ruhe auf prononciert ausgespielte Dissonanzen treffen.

Behagliche Hornmotive, klagender Oboengesang, grelle Flötentöne oder jene konzertmeisterliche Geige, die gleich einer mittelalterlichen Fidel zu einem schaurig-schönen Totentanz aufspielt, schaffen eine Atmosphäre voller schneidender Gefühlsintensität. Dann bricht sich die Vision des Paradieses Bahn, in dem es sehr behaglich zugeht: "Wir tanzen und springen, wir hüpfen und singen!"

Für Letzteres ist die schwedische Sopranistin Klara Ek zuständig. Ihre klare, leuchtkräftige und der Höhe sehr wohlgesonnene Stimme bestimmt das als vierteiliges Strophenlied angelegte Finale mit den vielfältigsten himmlischen Freuden von kostenlosem Wein bis zum Hasenbraten. Allerdings kann man nicht alle von diesen Verheißungen textlich auch verstehen. Die Frankfurter umjubeln Werk wie Wiedergabe dennoch enthusiastisch.

Ähnlich gefeiert wird der in Frankreich geborene und seit zwei Jahren als Soloharfenist an der New Yorker Metropolitan Opera wirkende Emmanuel Ceysson, der mit bravouröser Technik und gestalterischer Souveränität ebenfalls für himmlische Freuden sorgt. Und zwar mit dem romantisch schwelgenden Es-Dur-Harfenkonzert des Russen Reinhold Glière (1875-1956). Ceyssons geradezu gefühlstrunkenes Musizieren mit dem Orchester, seine Präzision an den Saiten, seine ätherischen Höhenflüge und mancherlei leidenschaftlichen Passagen machen schlichtweg staunen. Sympathisch nicht weniger seine jungenhafte Ausstrahlung und die Freude am eigenen Spiel.

Als Zugabe lässt er die trillergespickte "Lerche" von Michael Glinka/Mili Balakirew in den Raum aufsteigen.