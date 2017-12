Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt

Stephan Achilles

Falkensee (MOZ) Jedes Jahr gestaltet die Evangelische Kirchgemeinde Neufinkenkrug einen der kleinsten und stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte der Stadt. Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit.

Mit weihnachtlicher Musik eröffneten Kantor Stephan Hebold und der Posaunenchor des Kirchenkreises Falkensee das bunte Marktreiben. Viele Finkenkruger und Gäste trafen sich vor der Kirche zum nachbarschaftlichen Gespräch bei einem Glas Glühwein, einer leckeren Bratwurst oder auch bei Kaffee und Kuchen. An 21 Ständen auf dem Pfarrer-Voigt-Platz gab es Kunsthandwerkliches oder Kulinarisches und in der Kirche konnten die Kinder Weihnachtsgeschenke basteln. Bei der traditionellen Adventsmusik im Kerzenschein wurden am Abend drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach aufgeführt.Foto/Text: Achilles