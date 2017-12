Taxifahrt mit üblem Ende

Tilman Trebs

Fürstenberg (OGA) Fünf Personen sind in der Nacht zu Sonnabend in einem Taxi in Fürstenberg in Streit geraten. In der Folge wurde ein 42-jähriger Mann aus dem Auto geworfen und von anderen Insassen so stark verprügelt, dass er das Bewusstsein verlor und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Angaben von Polizeisprecherin Dörte Röhrs war die alkoholisierte Gruppe gegen 3.20 Uhr nach einem Kneipenbesuch ins Taxi gestiegen. Warum sie im Auto in Streit ausbrach, war zunächst unklar. Der Geschädigte sei nach dem Rauswurf mit Schuhen an den Kopf getreten worden. Gegen die beteiligten Personen werde nun ermittelt, so Dörte Röhrs.