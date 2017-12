Frau wirft Scheibe bei Ex-Freund ein

HGA

Hennigsdorf (til) Eine 22-jährige Frau hat am Freitagabend versucht, in der Hennigsdorfer August-Burg-Straße in das Haus ihres früheren Lebensgefährten einzubrechen. Eine Zeugin beobachtete, wie die Frau eine Scheibe des Hauses einwarf. Als sie die Polizei alarmierte, wurde sie von der 22-Jährigen angegriffen und am Hals verletzte. Ein Mann hielt die verhinderte Einbrecherin dann fest, bis die Polizei eintraf. Die erteilte der Frau, die einen Atemalkoholwert von 1,41 Promille aufwies, einen Platzverweis. Kurz darauf nahmen die Beamten sie aber in Gewahrsam, nachdem sie zwei Fahrräder beschädigt hatte. Im Streifenwagen äußerte die 22-Jährige Suizidabsichten, weshalb die Beamten sie in die Psychiatrie des Hennigsdorfer Krankenhauses brachten.