Dax schafft es weiter nicht über 13.200 Punkte

dpa-infocom

Frankfurt/Main (dpa) Am deutschen Aktienmarkt hoffen die Anleger weiter auf einen großen Jahresendspurt des Dax. Einem neuerlichen Anlauf auf die 13.200 Punkte-Marke ging jedoch am Morgen knapp davor der Schwung aus.

Mittag betrug das Plus im deutschen Leitindex bei 13 167,24 Punkten nur noch 0,10 Prozent. In der vergangenen Woche hatte der Dax noch mehr als 2 Prozent zugelegt.

Der MDax stand zuletzt 0,20 Prozent tiefer bei 26.126,42 Zählern, und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,54 Prozent auf 2501,24 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat bei 3591,36 Punkten auf der Stelle.

Im Dax konnten Siemens-Aktien bis zum Mittag ein Kursplus von fast 2 Prozent verbuchen. Nach dem frühmorgendlichen Rekordhoch bei 40,89 Euro infolge positiver Analystenkommentare lagen die Papiere der Deutschen Post am Mittag nur noch leicht im Plus. Im MDax knüpften Titel von Wacker Chemie an ihren starken Lauf der vergangenen Woche an und verteuerten sich um mehr als viereinhalb Prozent.

Nach seinen Kurseinbruch stand das Papier des Möbelkonzerns Steinhoff im Visier der Schnäppchenjäger: Die Aktie verteuerte sich zeitweise um mehr als 20 Prozent auf knapp 0,60 Euro.

Zuletzt waren es noch knapp 9 Prozent. In der vergangenen Woche war der Kurs der wegen Bilanzunregelmäßigkeiten ins Visier der Ermittler geratenen Poco-Mutter um nahezu 90 Prozent abgesackt. Aufsichtsratschef Christo Wiese verhandelt nun Kreisen zufolge mit Banken über ein Stillhalteabkommen bei einem Milliardendarlehen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete.