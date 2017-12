Rathenower sind Herbstmeister

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Großer Gewinner des letzten Hinrunden-Spieltags war der FSV OptikWährend die Mannschaft von Fußballlehrer Ingo Kahlisch beim Malchower SV mit 4:0 gewann, unterlag Verfolger SV Lichtenberg 47 beim SV Victoria Seelow mit 2:3. In Zählern ausgedrückt heißt die Konsequenz daraus, dass die Westhavelländer jetzt mit sieben Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze stehen und souveräner Herbstmeister 2017 der Oberliga Nord sind. Doch ist der Weg in die Regionalliga noch lang.

Ausgerechnet zum Auftakt der Rückrunde geht es zum Favoritenschreck nach Seelow. Das Hinspiel am Vogelgesang war mit 3:0 an die Gastgeber gegangen. Mit der nun anstehenden Auswärtspartie am dritten Adventssonntag endet das Fußballjahr in der Oberliga. Weiter geht es dann erst am 10. Februar mit dem Havelland-Derby auf heimischem Rasen gegen den SV Grün-Weiß Brieselang. Die Osthavelländer stellen gegenwärtig das genaue Gegenteil zu den Kreisstädtern dar. Denn die Grün-Weißen sind das Schlusslicht der Liga.