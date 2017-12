19-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Tilman Trebs

Friedrichsthal (OGA) Der 19-jährige Autofahrer, der am Donnerstagabend auf der Malzer Chaussee in Friedrichsthal verunglückte, ist am Sonnabend an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Das bestätigte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montagmorgen. Der junge Mann war am Donnerstag gegen 18.45 Uhr in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug danach aufschneiden, um den Schwerverletzten aus dem Auto zu befreien. Er war danach mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Klinikum geflogen worden.