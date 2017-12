Thomas Czerwionka übernimmt SV Oberkrämer

Steffen Kretschmer

Oberkrämer (OGA) Er leitete in den vergangenen Tagen schon einmal das Training, kennt den Verein und die Spieler: Mit Thomas Czerwionka hat der 1. SV Oberkrämer eine Lösung für die Besetzung des vakanten Trainerpostens gefunden, die allen Beteiligten ein Lächelns ins Gesicht zaubert.

Der neue starke Mann an der Seitenlinie wird den Spitzenreiter der Kreisliga West zu Beginn der Rückrunden-Vorbereitung übernehmen. Czerwionka wohnt in Vehlefanz und ist Gründungsmitglied des 1. SVO. "Ich war hier jahrelang Jugendtrainer und kenne aus dieser Zeit noch Spieler wie Tim Baltin, Lukas Bertram und Alexander Czech", erzählt er.

Zuletzt war Thomas Czerwionka als Übungsleiter der Oberhavel-Auswahlen vom Landesleistungsstützpunkt Löwenberg in Erscheinung getreten. Diese Aufgabe wolle er auch in Zukunft ausüben, betont er. Der Trainer sagt aber auch, "dass es immer mein Ziel war, auch mal eine Männer-Mannschaft zu trainieren".

Und genau dieser Traum nahm in den vergangenen Wochen immer realistischere Züge an. Czerwionka hospitierte zuletzt knapp vier Wochen lang beim Brandenburgligisten TuS Sachsenhausen an der Seite des dortigen Trainer-Gespannes Oliver Richter und Marc Flohr. Als dann der ehemalige Oberkrämer-Coach Marco Meißner von seinem Amt zurücktrat, "wurde ich gebeten, das Training zu machen", sagt Thomas Czerwionka. Danach seien die Gespräche intensiver geworden.

Der Verein hatte improvisieren müssen, um den Trainings- und Spielbetrieb auch ohne "echten" Übungsleiter aufrecht erhalten zu können. Vereins-Chef Dirk Ostendorf und der Sportliche Leiter Matthias Schreiber sprangen in die Bresche und übernahmen das Team. Noch einmal müssen sie vor der Winterpause ihr Team betreuen - im Spiel beim FSV Germendorf. Danach wieder von der Bank zu verschwinden, damit hat Schreiber überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, er macht sogar sehr gerne Platz für den "Neuen".

"Ich bin nicht der geborene Trainer", sagt Schreiber, der beim knappen 1:0-Sieg seiner Mannschaft am Sonnabend wieder einmal "Herz und Leben verlor. Mich bringen solche Spiele um. Trainer zu sein, war überhaupt nicht mein Wunsch auf dem Weihnachtszettel. Es macht aber trotzdem viel Spaß, weil wir eine klasse Truppe haben."

Genau diese klasse Truppe freue sich sehr auf Czerwionka. Die Nachricht von der Neubesetzung der Trainerstelle sei gut aufgenommen worden, berichtet Matthias Schreiber, der mit seinem Nachfolger zu aktiven Zeiten gemeinsam beim SC Tegel kickte. "Wir sind nicht groß durch die Lande gegangen und haben mit zwei Trainern super Gespräche geführt. Am Freitag haben wir uns für Thomas Czerwionka entschieden. Er hat eine B-Lizenz und ist bekannt im Kreis", sagt Schreiber, der nach dem Meißner-Abschied erst einmal Aufbauarbeit hatte leisten müssen. "Wir mussten mit den Jungs reden und ihnen die Situation erklären, damit das Team nicht auseinanderbricht."

Nun aber sind beim SV Oberkrämer alle Fragen zur Zukunft geklärt. Und genau das soll weiteren Rückenwind geben, um auch am letzten Vorrundenspieltag als Sieger vom Platz zu gehen. Nach dem Sieg gegen Löwenberg hat Oberkrämer derzeit fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Rot-Weiß Flatow. "Das ist eine Mannschaft mit großem Potenzial. Wir haben eine große Chance, das Ziel zu erreichen, welches alle im Verein herbeisehnen", blickt Thomas Czerwionka voraus. Er sagt aber auch, "dass man in der Kreisliga nichts geschenkt bekommt. Es gibt andere, die den Aufstieg auch schaffen wollen, und genau die müssen wir mit dem nötigen Respekt behandeln."